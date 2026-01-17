Il Napoli ritorna alla vittoria con il Sassuolo

- pubblicità -

Torna a vincere il Napoli. I partenopei hanno battuto oggi, sabato 17 gennaio, il Sassuolo al Maradona per 1-0 nella 21esima giornata di Serie A.

A decidere il match è stato il gol, al 7′ del primo tempo, di Stanislav Lobotka, abile a battere Muric ribattendo in rete la respinta corta del portiere del Sassuolo su tiro di Elmas.

Con questo successo Conte aggancia il Milan al secondo posto in classifica, volando a quota 43 punti, a -3 dall’Inter capolista, mentre il Sassuolo resta 12esima a 23.

Prima occasione per il Napoli con Di Lorenzo, colpo di testa alto

Gol del Napoli all8′ minuto. Muric respinge corto a centro area su tiro di Elmas e il pallone arriva a Lobotka, che si coordina e porta in vantaggio gli azzurri

Dopo un altro inserimento pericoloso di Di Lorenzo, ci prova il Sassuolo con Lipani: palla larga da fuori area

Buon momento del Sassuolo, ma la girata di Pinamonti viene respinta da un difensore azzurro

Vicino al pari il Sassuolo con Fadera, ma il suo destro dall’interno dell’area si spegne largo di poco

Ci prova anche Laurienté su calcio di punizione, palla altissima. Napoli in difficoltà in questa fase

Punizione insidiosa di McTominay a fine primo tempo, palla larga

Ancora un’occasione Sassuolo in avvio di ripresa con Lipani, che calcia dal limite: Milinkovic-Savic si allunga e para

Il Sassuolo continua a spingere, il Napoli si difende, chiude le linee di passaggio e riparte con pericolosità

Buona azione del Napoli con Spinazzola che arriva sul fondo e mette un pallone a rimorchio, spazza la difesa neroverde

Napoli a un passo dal raddoppio con McTominay al 74′, che calcia da fuori e sfiora il palo con Muric immobile

Mazzocchi calcia al volo dal limite dell’area, blocca Muric

Nella prossima giornata di campionato, domenica 25 gennaio, alle 18 il Napoli affronterà la Juve allo Stadium.

Il vice di Conte al Napoli Cristian Stellini ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Sassuolo vinto 1-0 e valido per la 21^ giornata di Serie A.

Cosa sta succedendo con i giocatori che sono stati sostituiti?

“Le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni, a parte Elmas che aveva giramenti di testa per uno stato influenzale. Per Politano e Rrahmani, le valutazioni verranno fatte nei prossimi giorni. C’è felicità per la vittoria, grossi complimenti alla squadra perché è in una situazione difficile che continuiamo a vivere. Può darsi che perdiamo altri due giocatori per le prossime gare. Credo che il Napoli sia l’unica squadra italiana a giocare 9 partite nel mese di gennaio: anche il calendario è stato probabilmente fatto male, non è possibile avere in 28 giorni 9 partite. A mia memoria non è successo”.

Come si gestisce questa cosa a livello di gruppo?

“A livello di testa i giocatori ci sono, vanno in campo e sanno lottare, soffrire e fare anche buone prestazioni. Dal punto di vista fisico è difficile, giocare a distanza di 72 ore da un’altra partita quando ti va bene non è semplice. In più aggiungiamo che numericamente non siamo tanti. Anche con la società ci sarà un discorso da fare: abbiamo bisogno nell’immediatezza di giocatori”.

Servono delle cessioni per poi acquistare in ruoli in cui siete messi peggio?

“Credo proprio di sì, se alcuni giocatori non vengono utilizzati numericamente abbiamo bisogno di inserirne di diversi altrimenti andiamo a pescare nella Primavera”.

Dove siete più corti?

“Numericamente siamo giusti in difesa e a centrocampo, mentre in attacco non stiamo cambiando molto. Aspettiamo che rientri Neres, gli altri non sappiamo quando rientrano. Abbiamo bisogno di giocatori, le partite sono tantissime: dopo aver giocato 4 partite in 9 giorni, ne dovremo giocare 3 partite in 6 giorni. A gennaio non è semplice, ma sono interventi che andranno fatti”.