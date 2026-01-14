Il Napoli sbatte sul muro Parma

- pubblicità -

Pareggia il Napoli. La squadra partenopea è stata fermato sullo 0-0 dal Parma oggi, mercoledì 14 gennaio, al Maradona nel recupero della 16esima giornata di Serie A.

Nessuna rete quindi per Conte, in tribuna e squalificato per due giornate dopo l’espulsione rimediata in Inter-Napoli, e che ha visto nel primo tempo un gol annullato a McTominay per fuorigioco di Mazzocchi a inizio azione.

Partenza sprint del Parma, con Cutrone che prova a calciare da fuori area: devia un difensore del Napoli e blocca Milinkovic-Savic

Prende fiducia il Napoli, che sfrutta le fasce per creare superiorità. McTominay sfiora il gol con un bell’inserimento, decisiva la deviazione di un difensore ducale

All’11 Mazzocchi sfonda sulla destra e mette al centro un bel cross che trova una sfortunata deviazione di un difensore del Parma. La palla termina sul palo e rimbalza tra i piedi di McTominay, che in mischia firma il vantaggio azzurro

Check del Var per un possibile fuorigioco di Mazzocchi a inizio azione, fuorigioco di pochissimo, gol annullato

Non si abbatte il Napoli: Lang sfonda sulla sinistra e cerca ancora McTominay al centro, chiude la difesa del Parma

Occasione per il Napoli da corner. Lang mette un bel cross per Buongiorno, che colpisce di testa a centro area: para Rinaldi in due tempi

Rinaldi salva ancora il Parma. Hojlund controlla il pallone all’interno dell’area e calcia di destro, para il giovane portiere ducale

Buon momento del Parma che crea problemi in contropiede con Ondrejka, spazza a fatica la difesa del Napoli

Subito proteste del Napoli in avvio di secondo tempo per un intervento di Circati su deviazione verso la porta di McTominay. Chiesto un fallo di mano del difensore ducale, braccio lungo il corpo di Circati, niente rigore per il Napoli

Lobotka prova a prendere per mano il Napoli, ma il suo assist non trova Hojlund in profondità

Napoli in pressing, Parma tutto nella propria metà campo: Spinazzola prova a trovare un compagno a centro area, spazza la difesa ducale

McTominay ci prova da fuori area su assist di Elmas, blocca Rinaldi

Forcing del Napoli a caccia del vantaggio, ma regge la difesa del Parma

Occasione per McTominay che prova la rovesciata in area, ma senza trovare il pallone

Con questo pareggio il Napoli sale a 40 punti in classifica agganciando, momentaneamente, il Milan al secondo posto.

Nel prossimo turno il Napoli ospiterà il Sassuolo

Cristian Stellini, vice di Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la gara pareggiata in casa contro il Parma. Queste le sue parole:

Ci avete provato, alla fine non la avete sbloccata. Cosa è mancato?

“Un pizzico di fortuna, gli episodi dentro l’area sono stati tanti ma non abbiamo avuto il rimpallo giusto o la condizione giusta. Nel primo tempo è mancato un pizzico di qualità nei passaggi e velocità per arrivare più spesso al cross. Il Parma si è difeso bene, è mancata anche un pizzico di energia. E’ da tempo che giochiamo con gli stessi interpreti, capita che quando giochi tante partite ravvicinate viene meno la lucidità, serve tempo per recuperare energie mentali e fisiche. Si è visto nel primo tempo, nella ripresa abbiamo da tutto creando di più ma non siamo stati fortunati”.

Ora bisogna lavorare sulla testa di questa squadra?

“Sì, dobbiamo restare lucidi e lavorare sulla testa di tutta la squadra, tenendola compatta e unita. Abbiamo tante partite, è molto tempo che ci mancano tanti giocatori e non sappiamo quando li recupereremo. Dobbiamo contare su chi abbiamo, lavorando su testa e fisico di questi ragazzi che stanno dando anche più del 100% di quello che hanno. Ci provano sempre, in questo momento abbiamo difficoltà contro le squadre che si difendono compatte nell’area di rigore. Dobbiamo trovare il momento giusto per colpirle, oggi secondo me non siamo stati nemmeno fortunati negli episodi, abbiamo questa sfortuna con il VAR, un centimetro di là o una maglia tirata, non ci va mai per il verso giusto per sbloccarla”.

Perché avete poi tolto Neres?

“Non è anomala perché Neres non sta bene, ha avuto un problema a Roma con la Lazio, stava recuperando e ha dato disponibilità a giocare uno spezzone di gara. Quando poi è entrato in campo, i cambi di direzione, le velocità e le forze che ricadono sulle articolazioni gli hanno fatto sentire dolore. Non stava bene e abbiamo fatto un altro cambio”.

Anguissa è rientrato parzialmente in gruppo, c’è stato un intoppo, avete tempi precisi?

“No, c’è stato un intoppo nella fase di recupero. Contiamo di averlo a breve ma ancora non sappiamo, è fuori da un po’ e avrà necessità di tempo per ritrovare la condizione migliore e rientrare nelle rotazioni”.