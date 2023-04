Il Napoli si incanta ai quarti di Champions contro il Milan

di Sara Lauricella

Dopo una stagione in cui il Napoli ha incantato con prestazioni da grande squadra europea ed una serie di successi con goal segnati senza sosta, la squadra di Spalletti si è “incantata” ai quarti di Champions. Tante azioni, tanto possesso di palla ma un solo gol: quello del pareggio con il Milan che non è bastato a far passare la squadra azzurra. Un attacco pressoché perenne, soprattutto nel primo tempo, per i giocatori partenopei che, tuttavia non sono riusciti a portare a casa il primo goal di partita. Poche le azioni del Milan che, invece, va a segno con il piede di Giroud.

Per quasi tutta la partita un valzer di sostituzioni per il Napoli per infortuni e cambi. Non ce la sentiamo di parlare di stanchezza né tantomeno di mancanza di sostegno da parte dei tifosi. Il Maradona era pieno, cori e striscioni presenti e coinvolgenti, una città bardata a festa su strade principali, piazze e vicoletti. C’era tutto ma ci sono stati anche gli errori, sia in campo che arbitrali, sono mancati i goal ed è arrivata la delusione. Consolatorio ma non decisivo il pallone a segno, a pochissimi minuti dalla fine che ha decretato il pareggio ad opera di Osimhen: ha comunque vinto la concretezza del Milan di Pioli. Eppure i partenopei stupiscono lo stesso a fine partita. Si abbracciano e si confortano, forti della consapevolezza di aver fatto una grande, grandissima stagione e pronti ad affrontare gli impegni di campionato. Sono solo 11 i punti per la certezza di diventare Campioni d’Italia, titolo mai come in questa stagione, che sarebbe oltremodo meritato.

NAPOLI, LA FORMAZIONE UFFICIALE

(4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (Ostigaard), Juan Jesus, Mario Rui (Olivera); Ndombelé (Elmas), Lobotka, Zielin ski (Raspadori); Politano (Lozano), Osimhen, Kvarat skhelia. Allenatore: Spalletti .

MILAN, LA FORMAZIONE UFFICIALE

(4-2-3-1). Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Herna ndez; Krunic, Tonali; Diaz (Messias), Bennacer, Leao (Saelemaekers); Giroud (Origi). Allenatore: Pioli.

La partita è stata trasmessa in chiaro su Canale 5 e sui canali Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport.