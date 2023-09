Il Napoli stecca in casa con la Lazio

La Lazio vince 2-1 sul campo del Napoli nell’anticipo serale in calendario per la terza giornata della Serie A 2023-2024. I biancocelesti si impongono con i gol di Luis Alberto e Kamada. Per i campioni d’Italia, momentaneo pareggio di Zielinski. La formazione di Sarri, al primo successo dopo 2 sconfitte, sale a 3 punti. Gli azzurri di Garcia, al primo k.o. del torneo, restano a quota 6.

Il Napoli si fa vivo subito con il primo guizzo di Kvaraskhelia: percussione e tiro al 3′, palla fuori. I padroni di casa mantengono l’iniziativa, Provedel però non deve intervenire fino al 21′: ancora Kvaratskhelia, stavolta da fuori, e il portiere della Lazio salva. Il match si infiamma nel giro di 120 secondi.

La Lazio affonda e colpisce al 30′: Felipe Anderson ispira, Luis Alberto inventa il gol del vantaggio con un colpo di tacco geniale per l’1-0. Il Napoli reagisce subito e pareggi al 32′ con Zielinski. Conclusione dal limite, tocco di Romagnoli, 1-1 immediato. Le due squadre si affrontano a viso aperto e prima dell’intervallo c’è una chance a testa: Felipe Anderson viene murato dalla difesa partenopea, Olivera non trova la porta dall’altra parte.

Il copione non cambia in avvio di ripresi, si continua senza esclusione di colpi e la Lazio rimette il naso avanti. Ancora Felipe Anderson ad accendere la miccia, velo di Luis Alberto e Kamada di sinistro può bucare Meret: 1-2 al 52′. Il Napoli fatica a reagire, i cambi effettuati da Garcia non cambiano il quadro. La Lazio trova spazi per rendersi pericolosa e al 67′ colpisce: il gol di Zaccagni viene annullato per fuorigioco. Al 73′ fa centro Guendouzi, ma il 3-1 viene cancellato ancora per offside.

Il Napoli prova a scuotersi ma produce solo una conclusione imprecisa con Osimhen, che cerca di sfruttare una chance in mischia. La Lazio riparte alla ricerca del colpo del k.o. definitivo: Zaccagni sfiora il palo all’86’. Finisce 2-1 per i romani, Napoli al tappeto.

Una delusione per Rudi Garcia, tecnico dei partenopei, che però non fa drammi: “All’intervallo meritavamo di essere avanti, poi sull’unica uscita della Lazio hanno fatto gol. Abbiamo pareggiato presto ma nel secondo tempo siamo stati meno buoni nel palleggio, nella ripresa ha meritato la Lazio ma complessivamente un pareggio sarebbe stato meglio. Quando non si può vincere bisogna non perdere, i ragazzi devono impararlo”, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Si può lavorare sulla fase difensiva? “Sapevamo che contro la Lazio è meglio essere avanti nel risultato che indietro altrimenti ti devi prendere dei rischi contro avversari veloci, così ti esponi. Siamo stati poco aggressivi su alcune situazioni difensive, dobbiamo migliorare. Non mi aspettavo questo secondo tempo dove non abbiamo gestiti bene, siamo stati anche poco precisi in attacco. Così è complicato pareggiare, ma bisogna accettare il risultato. Speriamo di recuperare tutti al 100%, inizia la maratona e pensiamo a vincere la prossima”

Avete tirato tanto in porta, ma con poca efficacia… “Nel primo tempo siamo stati bravi a mettere pressione recuperando palloni alti, abbiamo impegnato Provedel ma si poteva fare meglio in alcune situazioni. Dobbiamo essere più cinici in area” Kvara? “Ha iniziato benissimo, poi si è spento perdendo dei palloni pericolosi. Sapevamo che non aveva 90 minuti nelle gambe, sono contento perché ha dimostrato quanto può fare la differenza. E’ stato sfortunato nella conclusione”