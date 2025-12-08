Il Napoli supera lo scoglio Juve, primato in classifica

Il Napoli batte la Juventus per 2-1 domenica 7 dicembre nel match della 14esima giornata ed è primo in classifica.
Gli azzurri, che si impongono con la doppietta di Hojlund, salgono a 31 punti con una lunghezza di vantaggio sull’Inter e 3 sul Milan, impegnato lunedì 8 dicembre in casa del Torino. La Juventus, a cui non basta il momentaneo pareggio di Yildiz, rimane a quota 23, in settima posizione.
Il Napoli conquista il successo nel match iniziato col piede sull’acceleratore. La formazione di Conte spinge sin dall’avvio e sfonda al 7′. Neres scappa a destra, cross rasoterra e Hojlund piomba sul pallone: 1-0.
La Juve soffre, rischia più volte di incassare il colpo del k.o. nel primo tempo e non riesce a reagire. La sfida cambia nella ripresa, i bianconeri di Spalletti sono più aggressivi e trovano il pari al 59′. Combinazione tra Yildiz e McKennie, il turco inizia e conclude l’azione: diagonale preciso, 1-1.
Il Napoli si riversa in avanti e torna avanti al 78′. McKennie non riesce ad allontanare il pallone, Hojlund ringrazia e di testa firma il 2-1: vittoria e primo posto.
Antonio Conte, tecnico del Napoli, analizza ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-1 nella gara contro la Juventus: “Complimenti ai calciatori, c’è da continuare a dirgli grazie perché in un momento di grandissima difficoltà a livello numerico stiamo facendo delle cose incredibili. Chi gioca risponde sempre presente con grande senso di responsabilità, sono cresciuti molto questi ragazzi e sicuramente mi riempie di orgoglio perché hanno capito il momento particolare che stiamo attraversando”.
Si riferisce a qualcuno in particolare?
“McTominay così come tutti gli altri stanno facendo qualcosa di importante, di straordinario a livello di presa di coscienza della situazione e questo si vede in tutti i ragazzi. Elmas ha fatto una grande prestazione in mezzo al campo, era la prima volta in questo ruolo: è difficile trovare parole. Abbiamo giocato contro Atalanta, Roma e Juventus che sono squadre molto forti in una situazione di emergenza che continua. Rimango sbalordito dall’entusiasmo che ci stanno mettendo, adesso bisogna riposare: c’è da preparare una partita ma cercheremo di prepararla un po’ di più alla lavagna perché abbiamo bisogno di energie”.
Qual è il segreto della vostra fase difensiva?
“Ogni partita ci sono diverse fasi, se possiamo andare a pressare molto alto lo dobbiamo fare anche perché facendo così eviti di perdere i punti di riferimento: difendere correndo in avanti non ci fa correre grossi rischi, stasera abbiamo subito solo due tiri”.
Potresti recuperare qualcuno a centrocampo?
“Non recupera nessuno, Lobotka per fortuna non ha avuto niente al soleo ma solo al tibiale anteriore, calcoliamo 10-15 giorni per recuperarlo. Poteva andare peggio, però quest’anno è un po’ particolare. Lo avevo fatto riposare col Cagliari per evitare problemi, ma si è fatto male nel torello. Però nelle difficoltà stiamo trovando delle soluzioni e il merito va ai nostri giocatori, c’è la volontà di restare uniti in un momento nel quale siamo in emergenza”.
