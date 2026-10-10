Il Napoli torna alla vittoria, battuto il Frosinone

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Il Napoli riparte con una vittoria. Gli azzurri hanno battuto il Frosinone per 3-0 allo stadio Diego Armando Maradona nella sesta giornata di Serie A.

A decidere la partita la doppietta di Kevin De Bruyne a segno su calcio di rigore al 29′ e al 90’+4, e Noa Lang al 32′.

La squadra di Massimiliano Allegri approccia il match con grande intensità e dopo appena quattro minuti sfiora il vantaggio con Hojlund, fermato dal palo a Palmisani battuto. Il Frosinone, però, non rinuncia a giocare e prova a rendersi pericoloso soprattutto con Kvernadze, creando qualche apprensione alla retroguardia partenopea. Il rigore ribattuto L’episodio che sblocca la gara arriva al 26′. Hojlund conquista un calcio di rigore dopo aver superato Cittadini. Il danese si fa ipnotizzare da Palmisani dal dischetto, ma il VAR rileva l’irregolarità nella posizione del portiere e dispone la ripetizione. Sul secondo tentativo si presenta De Bruyne, che non sbaglia e porta avanti il Napoli. Il vantaggio galvanizza gli azzurri che appena tre minuti più tardi trovano anche il raddoppio. Hojlund lavora un buon pallone per Di Lorenzo, Palmisani respinge in uscita ma sulla ribattuta è pronto Lang, che deposita in rete il pallone del 2-0. L’esterno olandese sfiora anche la doppietta personale prima dell’intervallo, mentre Neres chiude il primo tempo con una conclusione terminata di poco a lato. Secondo tempo, torna McTominay Nella ripresa il Frosinone prova a rientrare in partita. Raimondo non trova la porta di testa e il Napoli replica con Neres, che colpisce soltanto l’esterno della rete. Con il passare dei minuti gli uomini di Allegri abbassano i ritmi, amministrano il possesso e controllano il doppio vantaggio senza particolari affanni. La serata del Maradona si impreziosisce anche con il ritorno in campo di McTominay. Lo scozzese, accolto da una calorosa ovazione, entra nella fase finale della gara e va anche vicino al gol con un sinistro ben respinto da Palmisani. Nel finale il Frosinone tenta l’assalto disperato per riaprire il match, ma la difesa azzurra regge con ordine. In pieno recupero arriva così il sigillo definitivo: Giovane serve De Bruyne, che si inserisce con i tempi giusti e batte ancora Palmisani, firmando la doppietta personale e fissando il punteggio sul 3-0. Una vittoria netta e convincente per il Napoli, che ritrova fiducia, ritrova punti e manda un segnale importante al campionato. Trascinati dalla qualità di De Bruyne e dal lavoro offensivo di Hojlund, gli azzurri rilanciano le proprie ambizioni e guardano con rinnovato ottimismo ai prossimi impegni.

Con questo successo la squadra di Allegri sale al nono posto a quota 10, agganciando proprio quella di Alvini.

Allegri: aggressività e voglia di vincere da subito

Nel post partita Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la prestazione degli azzurri, soffermandosi su Badiashile, De Bruyne, Di Lorenzo e sulla gestione del rigore con Højlund. Di seguito le sue parole.

Badiashile è bravo.

“Non si possono giudicare i giocatori su un errore. Nel calcio sbagliamo tutti e a volte capita che l’errore ti costano la partita. A Milano potrei aver sbagliato io, magari era meglio metterne uno senza spostare gli altri. Un giocatore va valutato per quello che è e per quello che fa durante la stagione. Il giocatore non è in discussione”.

Tante cose positive stasera: quella che la soddisfa di più?

“La voglia e l’aggressione avuta ad inizio partita. Abbiamo avuto 6/7 situazioni in cui non abbiamo chiuso l’azione, poi loro ti ripartono addosso e diventa una partita a ping pong. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tecnicamente, nel secondo abbiamo fatto una partita più difensiva perché avevamo speso tanto. Siamo stati bravi, ma abbiamo avuto 4 palle 2 contro 1 dove non dovevamo sbagliare”.

La Nazionale ha fatto bene a De Bruyne?

“A Milano quando è entrato ha fatto bene, come nelle altre partite. Poi Nazionale vince e viene valutata la prestazione dal risultato. Giocatore straordinario: se si mette a fare il play diventa ancora più bravo e può allungare la carriera. A lui piace divertirsi davanti e stasera ha fatto una gran partita. L’anno scorso è stato fermo tanto, come Anguissa e Neres. Dovremo migliorare la condizione, ci vuole pazienza e l’importante è che la squadra diventi solida davanti all’area e conceda meno”.

Di Lorenzo è andato al di là delle previsioni?

“Questi inserimenti ce li ha sempre, è stato bravo soprattutto nella riconquista. Abbiamo avuto situazioni in cui dovevamo essere più pericolosi”.

Cosa ha detto a Hojlund dopo il rigore?

“Mi ha detto che De Bruyne gli aveva dato la palla, gli detto che doveva ridargliela”.