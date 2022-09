Il Salotto del Calcio, ogni lunedì su Tv Luna e in streaming su FootballNews24 il talk calcistico condotto da Massimo De Luca.

Una nuova finestra è pronta a spalancarsi sul mondo dell’informazione e dell’intrattenimento sportivo. Nasce Il Salotto del Calcio, programma televisivo condotto da Massimo De Luca e Ilaria Mennozzo, la prima puntata è andata in onda il 5° settembre alle ore 21:00 su Tv Luna (canale 14 in Campania, 186 in Puglia). Esordio in grande stile per il nuovo format che ha in FootballNews24.it il proprio media partner: numerosi ospiti, tra cui i giornalisti Marco Civoli e Carlo Paris.

Il Salotto del Calcio sarà in onda ogni lunedì dalle ore 21:00 su Tv Luna. La diretta sarà disponibile anche in streaming su tvluna.it e sul canale YouTube di FootballNews24.it. Il duo formato da Massimo De Luca e Ilaria Mennozzo accoglierà ogni settimana un parterre di livello assoluto: Marco Civoli, Carlo Paris, Francesco Modugno, Mimmo Malfitano, Monica Scozzafava e tanti altri ospiti vi faranno compagnia per tutto l’arco della stagione.

La puntata di questa sera inizierà alle ore 23:00, gli ospiti in studio saranno Marco Civoli, Carlo Paris, Mimmo Malfitano, Paolo Specchia e Ciro Venerato