Impresa Napoli Basket, battuta Milano

- pubblicità -

Ancora un’impresa firmata dal Napoli Basket. Gli azzurri di Coach Valli, dopo aver superato Bologna e Scafati, battono i Campioni d’Italia dell’Emporio Armani Milano e proseguono la loro fantastica corsa verso la salvezza. Sotto nel punteggio, anche di 15 lunghezze nel terzo quarto, con un finale di gara entusiasmante raccolgono la meritata terza vittoria consecutiva in campionato.

PRIMO QUARTO

Sono di Caruso e Shields i primi punti di Milano. Risponde Green con 4 punti consecutivi. Pangos dalla lunetta e Pullen da tre, firmano il vantaggio 9-3 Napoli con Messina che chiama time out. Anche Zubcic segna dall’arco. A metà periodo il punteggio recita 12-7 per gli azzurri. Milano reagisce e con 5 punti consecutivi di Mirotic trova la parità 12-12. Egbunu segna i suoi primi punti. Pullen ed Egbunu riportano Napoli a più 4. Il primo periodo si chiude con il punteggio 19-17 per gli azzurri.

SECONDO QUARTO

Il secondo quarto si apre con il canestro di Leday. Ricci ed ancora Leday da tre, firmano il sorpasso Milano con un parziale di 0-8 che fissa il punteggio sul 19-25. Pangos con una splendida penetrazione e Totè con una schiacciata firmano la reazione degli azzurri. Tre liberi di Flaccadori riportano Milano a più 5 sul 23-28 dopo tre minuti di gioco. La bombe di Pullen e di Green riportano Napoli avanti a metà periodo sul 31-30. La bomba spettacolare di Green ed i liberi di Totè riportano gli azzurri a più 6 sul punteggio di 38-32 a tre minuti dall’intervallo lungo. Milano reagisce con un tremendo parziale di 1-12 firmato Shields e Mirotic e si riporta avanti sul 39-44. Le squadre vanno al riposo con i campioni d’Italia avanti nel punteggio 41-47.

TERZO QUARTO Milano parte forte anche nel terzo periodo con un parziale di 0-5 portando il suo vantaggio a più 11. Totè reagisce con 4 punti consecutivi, ma Leday e Shield dall’arco sono glaciali. Milano vola a più 15 sul punteggio di 47-62 e Valli chiama time out. Napoli prova a reagire con tre bombe di Zubcic e Green riportandosi a meno 6 a metà periodo sul 56-62. Mirotic sigla dall’angolo la bomba del più 9 Milano. Il terzo periodo si chiude con la squadra di Messina avanti nel punteggio 64- 73 nonostante 6 punti consecutivi realizzati da Egbunu. QUARTO QUARTO

L’ultimo decisivo periodo si apre con la bomba di Pullen ed i canestri di Pangos e Zubcic che riportano Napoli con un parziale di 7-0 sul 71-73. Leday dalla lunetta sblocca Milano. Ma Green da tre fa esplodere il pubblico. Napoli torna a meno dopo tre minuti sul 74-75 e Messina chiama time out. Green scatenato firma il sorpasso degli azzurri. A metà periodo il punteggio recita 80-76 per gli azzurri con 4 punti in penetrazione di Pullen. Pullen scatenato firma la bomba del più 7 ed offre ad Egbunu la schiacciata del più 9.A tre dalla fine Napoli è avanti 85-76 e Messina chiama time out. Milano ci prova da lontano, ma Pangos in penetrazione firma il più 11 sul 87-76 a due minuti dalla fine. Mannion ritrova il canestro da tre. Ma un sontuoso Pangos replica. Ad un minuto dalla fine Pullen segna il più 12. Milano reagisce da tre ma Napoli gestisce il vantaggio nel finale e trionfa sui campioni d’Italia con il punteggio di 95-87 proseguendo nella sua fantastica corsa verso la salvezza.

S.S. Napoli Basket – EA7 Emporio Armani Milano 95-87 (19-17, 22-30, 23-26, 31-14)

Tabellino: Pullen 24, Zubcic 10, Treier, Pangos 14, De Nicolao, Egbunu 16, Green 21, Totè 10, Acunzo n.e., Fiodo n.e., Saccoccia n.e., Mabor n.e.

Dichiarazione Coach Giorgio Valli:

“Chiaramente siamo molto felici perché abbiamo preso due punti che, sulla carta, sappiamo tutti erano insperati. Però è anche vero che non deve suonare come una sorpresa perché le squadre che sono dietro, quando hanno un’urgenza di punti clamorosa, come l’abbiamo noi, moltiplicano le loro forze. Oggi, anche sotto di quindici punti ci abbiamo creduto, e soprattutto abbiamo fatto una difesa importante ad inizio dell’ultimo tempo che ha concesso solo 3 punti a Milano nei primi minuti. Dobbiamo continuare perché siamo felici, ma non cambia niente. Manca un quinto di campionato e queste soprese possono essere dietro l’angolo. È una grande soddisfazione per la società, ringrazio il mio staff, i preparatori atletici che stanno facendo un grosso lavoro insieme a me ed ai miei assistenti, perché tenere la squadra così tonica non è facile. Felici oggi, domani ci riposiamo, ma da mercoledì si pensa a Trieste perché questa è la nostra missione che non è ancora finita. I complimenti di Messina fanno piacere perché mi ha insegnato tutto.”

Dichiarazione Erick Green:

“È stata una grande partita. Eravamo sotto nel primo tempo, ma poi siamo cresciuti in difesa e a rimbalzo.”