In 5000 alla partenza della Neapolis Marathon domenica 19

La carica dei 5.500 per una Napoli che per sei ore sarà libera dalle auto.

È un'edizione da record la quinta della Union Gas e Luce Neapolis Marathon, la prova che domenica 19 ottobre riporta nella città di Partenope la tradizionale gara sulla distanza dei 42,195 km. Maratona ma anche mezza maratona (21,097 km, la Union Gas e Luce Neapolis Half) e Neapolis Sea Run, la non competitiva su un percorso che misura complessivamente 11 km, tutte con partenza da piazza del Plebiscito alle ore 8. Il giorno precedente si terranno le camminate ludico-motorie di 6 km, racchiuse sotto la denominazione Neapolis Magic Walk, che permetteranno agli appassionati delle passeggiate di scoprire alcuni dei luoghi più belli e caratteristici del centro storico. In tutto un numero di atleti che sfiora le 5.500 unità e che fa dell'appuntamento partenopeo un'occasione unica per vedere una Napoli libera dai veicoli, a disposizione dei podisti ma anche dei loro accompagnatori. Un programma che ha convinto in molti: le iscrizioni hanno infatti fatto registrare un autentico boom, con numeri praticamente raddoppiati rispetto al 2024 (segno del lavoro compiuto dagli organizzatori della Ssd Neapolis Marathon), tra i quali spicca il 40% di adesioni che arriva dall'estero: rappresentata quasi tutta l'Europa, con la Francia (oltre il 6%) e il Regno Unito (5,3%) le più presenti, ma spicca anche il dato degli Stati Uniti, vicino all'1,5%.

Con i campioni africani che ancora una volta proveranno a fare loro la gara, sono tre i continenti rappresentati alla Neapolis Marathon. Da sottolineare anche la “quota rosa”: per la prima volta nella sua storia, le iscritte alla Neapolis Marathon sono quasi il 30%, a dimostrazione non solo del fascino esercitato dalla città di Napoli, ma anche dell’aspetto legato ad un tracciato che presenta pochissime asperità. Il percorso quest’anno si presenta poi ancora più agevole, senza che siano state tagliate le aree più caratteristiche: la partenza e l’arrivo sono a piazza del Plebiscito (cuore della manifestazione già da venerdì 17 ottobre, quando sarà inaugurato il Neapolis Marathon Village, dove troverà spazio non solo l’area tecnica, ma un palco con musica, balli e interviste con un ricco programma per intrattenere turisti, atleti ed accompagnatori), mentre gli atleti potranno ammirare il Golfo nel transitare sul lungomare, toccando con mano Castel dell’Ovo e godendo dello sfondo del Vesuvio. Caratteristico, inoltre, il passaggio sul molo San Vincenzo come quello a ridosso del Maschio Angioino e del Teatro San Carlo. La quinta edizione della Union Gas e Luce Neapolis Marathon sarà poi impreziosita anche dal campionato nazionale interforze di maratona: “Un’occasione unica – spiegano gli organizzatori – per celebrare lo sport, il coraggio e il valore delle forze armate ed i corpi armati e non dello Stato”. Attenzione alla sostenibilità e all’ambiente attraverso l’accordo con Asia, che nei giorni della maratona permetterà di diffondere messaggi legati alla corretta differenziazione dei rifiuti e alla necessità di preferire ove possibile sempre i prodotti locali. A puntare l’attenzione sull’impegno verso gli altri saranno poi la collaborazione con End Polio Now tramite il Rotary e Rotaract e l’associazione Sognoattivo. Di grande fascino le passeggiate di sabato 18 ottobre (due le partenze, alle 14.30 e alle 17, sempre da piazza del Plebiscito), l’Expo di piazza del Plebiscito apre i battenti ufficialmente il 17 ottobre con questi orari: venerdì 14-19, sabato 10-19, domenica 7-14. Proprio il sabato sul palco in piazza del Plebiscito sono previste la presentazione dei top-atleti e quella della squadra dei pacer, gli angeli dei podisti che segneranno il passo sia sulla maratona sia sulla mezza maratona.

LE DICHIARAZIONI Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante: “Stiamo portando maratoneti da tutto il mondo a Napoli, creando anche un turismo sportivo importante che non c’era negli anni precedenti. Questa è la strada che c’eravamo prefissati di percorrere in vista di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Tutti vogliono venire a Napoli anche per i suoi exploit sportivi: è un momento in cui lo sport è davvero fondamentale per la città e ne siamo orgogliosi perché è sempre portatore di un messaggio positivo”. Assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato: “La Neapolis Marathon diventa, anno dopo anno, un riferimento per gli sportivi e per quanti vogliono visitare la nostra città approfittando di questa bella occasione. È un’opportunità, dunque, per conquistare un segmento di turismo, quello sportivo, ed è il momento giusto per farlo, visto che siamo alla vigilia di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e dell’America’s Cup del 2027. Durante la maratona, un infopoint mobile seguirà la competizione per dare informazioni e raccontare ancora meglio la nostra meravigliosa città”. Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità: “I ragazzi devono essere instradati verso l’impegno e lo sport è un magnifico vettore per allontanare i giovani da forme di disagio e devianza. Dobbiamo creare le condizioni con impianti in tutti i quartieri in maniera da consentire a tutti, anche a chi non ha risorse, di praticare sport. Lo sport insegna sacrificio, agonismo e sana competizione che sono valori fondamentali affinché i giovani scelgano un percorso positivo e non vengano attratti dalla criminalità”. La presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato: “La maratona è una vera e propria prova di resistenza per la città, perché il campo di gioco è la strada, è la città stessa. Organizzare tutto è estremamente complesso. È per noi motivo di grande orgoglio essere ancora una volta il teatro di questa bellissima manifestazione, cresciuta enormemente grazie alla professionalità, alla determinazione e alla passione degli organizzatori, degli sponsor e di tutti coloro che ci credono, che ci mettono il cuore, l’energia e collaborano con un’amministrazione amica”. Il Consigliere Comunale e Delegato a Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana: “La Neapolis Marathon è 42 chilometri e 195 metri di bellezza napoletana. Lungo il percorso si vedranno le strade più belle e i panorami più suggestivi della città. Questa manifestazione, quindi, rende la città sempre più ricca di eventi sportivi e mi auguro che nel 2026 ci sia un’edizione ancora più bella per festeggiare Napoli Capitale Europea dello Sport”. Maurizio Marino, Presidente Neapolis Marathon: “Questo grande risultato in termini di partecipanti è un successo della città di Napoli. I valori che perseguiamo sono quelli della partecipazione e della solidarietà. Ci saranno manifestazioni in piazza del Plebiscito il venerdì pomeriggio e in tutta la giornata del sabato, poi la domenica con la maratona, la mezza maratona e la non competitiva con un’invasione di maglie colorate nella nostra città”.

Dispositivo di traffico:

Il 19/10/2025, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 si terrà l’evento podistico “Neapolis Marathon 2025” per lo svolgimento del quale, con O.D. n. 1832 del 14/10/2025, è stato istituito un dispositivo di traffico e di sosta che prevede quanto segue: A partire dalle ore 07:00 e fino a cessate esigenze per il giorno 19/10/2025: a) il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli di emergenza e di soccorso, delle Forze dell’Ordine e degli organizzatori, nelle seguenti strade: piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Arcoleo, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, Rotonda Diaz, largo Sermoneta, via Sannazaro, piazza Sannazaro, viale Antonio Gramsci, piazza della Repubblica, via Riviera di Chiaia (carreggiata che conduce in piazza Vittoria nel tratto compreso tra via Giambattista Pergolesi e piazza della Repubblica), viale Anton Dohrn, Galleria della Vittoria (anticipato alle ore 05:00), via Ammiraglio Ferdinando Acton, Giardini Molosiglio, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, rotonda di Corso Arnaldo Lucci, via Ponte della Maddalena, rotonda Sant’Erasmo, via Alessandro Volta, via Marchese Campodisola, via Agostino Depretis, piazza Bovio, corso Umberto I, piazza Nicola Amore, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento; b) il divieto di transito veicolare in: via Solitaria, piazzetta Salazar e rampe Paggeria, eccetto i veicoli dei residenti, dei disabili muniti di contrassegno H, di emergenza e di soccorso e delle Forze dell’Ordine che potranno circolare a senso unico alternato; c) il senso unico di circolazione: – in piazza Carolina, dalla confluenza di via Gennaro Serra a quella di via Chiaia; – in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri; – in via Mergellina, dalla confluenza di via Posillipo a quella di via Orazio; d) in via Mergellina, nel tratto compreso tra via Orazio e piazza Sannazaro, al fine di consentire il doppio senso di circolazione, sospendere la corsia preferenziale controversa e consentire la percorrenza a tutti i veicoli provenienti da via Posillipo e diretti a piazza Sannazaro; e) in via Mergellina, per i veicoli provenienti da Piazza Sannazaro, obbligo di svoltare a destra all’incrocio con via Orazio; f) la sospensione: – in via Mergellina e in corso Garibaldi (nel tratto compreso tra via Nuova Marina e piazza Garibaldi) della corsia preferenziale; – nelle strade impegnate dalla gara di cui al precedente punto a), della pista ciclabile e delle aree riservate alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo di linea; – in via Alessandro Dumas, via Santa Lucia, Piazza Carolina, Via San Carlo, Molo Beverello e, qualora presenti, in tutte le strada impegnate dalla gara di cui al precedente punto a), delle aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi); Inoltre dalle ore 00:00 del 19/10/2025 fino a cessate esigenze, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su viale Antonio Gramsci, via Cesario Console, viale Anton Dhorn, via Francesco Caracciolo altezza Largo Sermoneta, via Arcoleo, Piazza Vittoria, via Santa Lucia, via Chiatamone.