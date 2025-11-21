Inaugurata Padelness alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Ufficialmente iniziata la seconda edizione di Padelness, la fiera del padel e del fitness in programma alla Mostra d’Oltremare fino a domenica 23.

Tre giorni di pura energia, tra padel e fitness, tantissimi espositori, attività, convegni e anche benessere

Padel nei padd.5 e 6; Fitness nei padd. 3B, 4 e 6; In-Formazione Sala Convegni nel pad.6; competizioni e gare nel pad.3B – Piantina manifestazione, elenco espositori e programma su www.padelness.it

Prezzo biglietto Euro 11,00 e Abbonamenti da Euro 28,00 a 37,00 + prevendita.

Acquisti in prevendita nei circuiti azzurro service, vivaticket, ticketonline e sul sito web della fiera https://www.padelness.it/

Sabato 22-11-2025 dalle 12 alle 14 Maratona Inclusiva organizzata in collaborazione con Napoli Running: maratona individuale “Padelness Run”, maratona in coppia con il cordino “Side by side Run”. Testimonial Annalisa Minetti. Per info e iscrizioni, scrivere a padelness@napolirunning.com.