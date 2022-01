Insigne, c’è la firma, giocherà per il Toronto FC a partire dalla prossima stagione.

Lorenzo Insigne sarà un nuovo giocatore del Toronto FC. L’attaccante, in scadenza con il Napoli, ha firmato il contratto che lo legherà al club canadese fino al 2027, a partire dal 1° luglio.

L’incontro tra le parti è avvenuto in un hotel di Roma: Insigne ha accettato l’offerta da cinque anni e mezzo a 11.5 milioni di euro a stagione più 4.5 milioni di euro di bonus, legati al numero di gol e assist. L’annuncio ufficiale entro lunedì.

Per Lorenzo Insigne i prossimi mesi saranno gli ultimi da giocatore del Napoli, club in cui è cresciuto e ha vissuto sin qui tutta la sua carriera tranne le parentesi in prestito a Foggia e Pescara. Insigne ha collezionato 415 presenze con la maglia azzurra, siglando 114 gol, quarto miglior marcatore all-time del club.