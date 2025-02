Intitolare il campo di bsket di Bagnoli a Domenico Cirillo, la petizione

- pubblicità -

Ha superato le 6 mila firme la petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org per intitolare il campetto di basket vicino alla fermata della metro Bagnoli-Agnano Terme alla memoria di Domenico Cirillo, il 17enne investito in viale Dohrn la notte di domenica 2 febbraio e morto sabato scorso dopo sei giorni in coma all’ospedale Cardarelli.

L’appello rivolto al Comune di Napoli è stato lanciato da Davide Tarasco subito dopo la scomparsa improvvisa del giovane.

“Domenico – si legge nel testo dell’appello – era più che un semplice membro della nostra comunità, era un punto di riferimento per molti giovani della sua scuola “Arturo Labriola” e di molti altri ragazzi che frequentavano il campetto della metro a Bagnoli. Quel campo non era solo uno spazio fisico dove giocare, rappresentava l’essenza stessa dello spirito giovanile: passione, amicizia e crescita personale”.

La petizione mira a mantenere viva la sua memoria e a trasmettere i valori di determinazione, solidarietà e amore per lo sport. “Dobbiamo fare qualcosa per mantenere viva la sua memoria. È con questo spirito che lanciamo questa petizione – continua l’appello – affinché il campetto della metro a Bagnoli sia rinominato in suo onore. Rinominare quel campo significherebbe non solo rendere omaggio alla sua vita ma anche trasmettere alle future generazioni i valori che lui incarnava: determinazione, solidarietà e amore per lo sport come strumento di aggregazione sociale”.

Link alla petizione https://www.change.org/DomenicoCirillo