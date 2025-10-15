Italia al playoff mondiale, 3-0 a Israele

- pubblicità -

L’Italia batte Israele a Udine 3-0 grazie alla doppietta di Mateo Retegui e al gol di Gianluca Mancini e ottiene la matematica certezza di un posto ai playoff di marzo per andare al prossimo Mondiale.

Gara complicata in avvio per gli azzurri, che fanno la partita, tengono la palla, ma rischiano anche sulle ripartenze israeliane: Gloukh e Solomon sfiorano il gol, ma Donnarumma si supera almeno in un paio di occasioni.

Poi il rigore realizzato nel recupero del primo tempo da Retegui mette le cose in ordine e indirizza la partita. L’attaccante raddoppia nella ripresa con un gran destro a giro sotto l’incrocio.

Poi, nel finale, il difensore giallorosso cala il tris di testa.

La Nazionale tornerà in campo il 13 novembre, contro la Moldavia. I playoff si giocheranno invece a fine marzo.

Queste le parole del ct Rino Gattuso:

“Siamo stati bravi perché la partita di un mese fa ce la ricordiamo tutti, ci hanno fatto ballare e portato in giro per il campo. Complimenti ai ragazzi, che hanno coperto bene il campo. Locatelli ha fatto una grandissima partita, così come gli attaccanti. Raspadori ha sofferto un po’, Gigio ha fatto due buone parate. Personalmente sono soddisfatto, ho visto un grande spirito e sono contento di non aver preso gol. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, oggi avevamo tutto da perdere. Si è parlato tantissimo, ma siamo stati molto bravi. Ma dobbiamo saper soffrire, poche squadre al mondo possono gestire. E quando abbiamo palla la qualità c’è, ma bisogna ritrovare compattezza e lavorare su ogni centimetro. Playoff? Non si riposa, speriamo che Dio ce la mandi buona e di non perdere giocatori. A novembre faremo due partite serie, proveremo forse qualcuno che ha avuto poco spazio e cercheremo di formare quel nucleo compatto che riesce a stare bene dentro e fuori dal campo”.