Italia di corto muso in Moldavia

- pubblicità -

Vittoria in extremis per l’Italia. Gli azzurri hanno battuto oggi, giovedì 13 novembre, la Moldavia per 2-0 allo Zimbru Stadium di Chisinau, nella penultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026, di scena la prossima estate in Stati Uniti, Canada e Messico.

Decisivi i gol all’88’ di Gianluca Mancini, difensore della Roma, e di Pio Esposito, attaccante dell’Inter, al 92′.

Con questa vittoria il ct Gennaro Gattuso raggiunge quota 18 punti, al secondo posto e a -3 dalla Norvegia, che ha festeggiato la qualificazione alla fase finale della rassegna iridata, 27 anni dopo l’ultima volta, grazie alla vittoria con l’Estonia.

Saranno playoff quindi per l’Italia.

Gennaro Gattuso ‘contro’ i tifosi italiani a Chisinau. Il ct della Nazionale pochi minuti dopo aver festeggiato la vittoria contro la Moldavia, battuta per 2-0 oggi, giovedì 13 novembre, ha voluto difendere la sua squadra contro diversi cori di contestazione che sono arrivati a più riprese dal settore dei tifosi italiani, arrivati in 500 per sostenere gli azzurri.

“La prestazione mi è piaciuta, abbiamo creato tanto. Quello che non mi è piaciuto sono stati cori come ‘andate a lavorare’ che sono arrivati dai tifosi”, ha detto Gattuso ai microfoni Rai, “quello che ho sentito oggi è una vergogna, non lo accetto. Non è il momento di fare questi cori ai giocatori. Bisogna stare uniti, perché la squadra sta combattendo in campo con tutte le nostre difficoltà e sentire 500 tifosi che contestano fuori casa non lo accetto”.