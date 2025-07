Italia-Inghilterra di boxe alla Cavea di Piazza Garibaldi

- pubblicità -

L’arena urbana nel cuore di Napoli torna a vivere e ad accendersi per un evento di natura sportiva.

Mercoledì 2 luglio, dalle ore 18:30, la Cavea di Piazza Garibaldi ospita un grande evento di boxe internazionale, il Dual Match Italia vs Inghilterra, una serata di incontri dilettantistici che promette emozioni forti e un messaggio alla città in un luogo simbolo: lo sport è riscatto, unione e partecipazione.

Sul ring (ingresso libero) si sfideranno le rappresentative italiane e inglesi in un confronto che va oltre la competizione, portando in scena i valori dell’agonismo e del fair play. L’evento si svolgerà nel rispetto del regolamento della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) e coinvolgerà giovani atleti di talento provenienti dal territorio.

La serata è organizzata da Comune di Napoli con la società Kodokan, Gruppo FS e Federazione Pugilistica Italiana, nell’ambito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 e di “La Bella Piazza”, progetto di co-gestione pubblico-privato dell’area Nord di Piazza Garibaldi che ha come finalità quella di migliorare la qualità del vivere nella piazza attraverso un intreccio di attività sportive, sociali, socio-sanitarie e di educazione alla salute, culturali e di rigenerazione urbana.

“Sarà un’occasione di sport e socialità aperta alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere la cultura dello sport come strumento di rigenerazione urbana e coesione sociale”, fanno sapere gli organizzatori. Tutti gli incontri si terranno in un contesto sicuro e controllato, in linea con le normative vigenti, per garantire al pubblico uno spettacolo coinvolgente e ben organizzato.

Il doppio incontro (Dual Match) tra le rappresentative italiane e inglesi continuerà quindi venerdì 4 luglio 2025 nel Rione La Bussola (Istituto Comprensivo Radice Sanzio Ammaturo), per la seconda parte dei duelli sul ring che decreteranno la nazione vincitrice.

Peppe Marmo, titolare della Kodokan, storica associazione sportiva napoletana, afferma: “La Cavea si trasforma per una notte in una vera e propria arena a cielo aperto, creando la location perfetta per un evento di pugilato. Un contesto unico, che unisce l’atmosfera storica e suggestiva di Piazza Garibaldi con l’emozione di uno sport intenso come la boxe”. L’evento proseguirà al Rione La Bussola, “una zona che spesso viene associata a fatti di cronaca di natura negativa. Tuttavia, dopo il grande successo dello scorso anno, quando nella scuola del rione si sfidarono ragazzi provenienti da tutta la regione, quest’anno abbiamo deciso di fare un ulteriore passo avanti. L’evento internazionale metterà in luce il lato positivo del quartiere, promuovendo inclusione, cultura e confronto tra diverse comunità, elementi che quotidianamente si vivono nella scuola che ci ospiterà”.