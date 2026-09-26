Italia, partenza col piede sbagliato, 0-2 dal Belgio

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Ritorno amaro per Roberto Mancini sulla panchina dell’Italia. Gli azzurri sono stati battuti dal Belgio per 2-0 all’Olimpico di Roma nella prima giornata di Nations League. A decidere la partita i gol di Godts al 20′ e di Lukebakio al 68′.

L’Italia resta quindi a zero nel girone, completato da Francia e Turchia, mentre il Belgio sale a quota tre. A 3 anche i francesi, che hanno espugnato Istanbul con una rete di Mbappè e parate determinanti di Maignan.

Lunedì si va in Turchia, guidata dal ct Montella.

L’Italia debutta nel girone A1 di Nations League con una sconfitta per 2‑0 contro il Belgio all’Olimpico di Roma. Una serata tesa, segnata dai fischi del pubblico e da un finale nervoso che ha coinvolto anche Donnarumma e Lukaku. Gli azzurri, reduci dalla terza esclusione consecutiva dal Mondiale, non riescono a invertire la rotta nel primo impegno ufficiale della nuova fase.

Belgio cinico: due gol e gestione del ritmo

La squadra di Van Bommel (olandese con un passato al Milan, anche lui al debutto da ct) colpisce nei momenti chiave, sfruttando le difficoltà dell’Italia nel costruire gioco e nel difendere l’area. Gli azzurri provano a mantenere il possesso, ma la manovra resta lenta e prevedibile, con poche soluzioni negli ultimi metri.

Lukaku fischiato, poi il gesto che incendia lo stadio

Entrato nella ripresa, Romelu Lukaku è stato fischiato dal pubblico fin dal primo pallone toccato. Poco prima del triplice fischio, dopo aver segnato il raddoppio, l’attaccante ha portato il dito alla bocca zittendo lo stadio. Un gesto che ha acceso gli animi.

Donnarumma-Lukaku, scintille nel finale

Al termine della gara Donnarumma si è avvicinato a Lukaku, generando un principio di confronto sedato immediatamente dall’arbitro, che ha estratto un cartellino giallo per entrambi. Nessuna conseguenza ulteriore, ma clima pesante.

Fischi agli azzurri sotto la curva

Quando la squadra si è diretta sotto la curva per ringraziare il pubblico, dagli spalti sono arrivati fischi forti e prolungati, segnale evidente del malumore che accompagna il nuovo ciclo della Nazionale.

Mancini vede il bicchiere mezzo pieno

“Il primo tempo il Belgio ha giocato meglio di noi e siamo stati in difficoltà. Nel secondo abbiamo fatto meglio noi ma senza sfruttare le opportunità. La prestazione non è stata al di sotto delle aspettative. Nel primo tempo hanno giocato meglio loro, ma nella ripresa fino al contropiede del 2-0 abbiamo fatto meglio noi. Quando si perde nessuno è contento e quindi i fischi ci stanno”, le parole di Mancini alla Rai dopo il match.