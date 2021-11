Kurash, Italia d’oro nei Campionati Europei.

Tre medaglie per i tre atleti “azzurri” della Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali (FIKULT) il 27 novembre a Salonicco (Grecia), ai CAMPIONATI EUROPEI DI KURASH organizzati dalla European Kurash Confederation col patrocinio della International Kurash Association.

Oro per Edoardo GIGLIOTTI (-100 kg, Polisportiva Gigliotti Team Nuoro), argento per Stefano FAIEL DATTILO (-81 kg, Asd Edera Judo 1953 Roma) e Simone RUGGIERO (-60 kg Cadetti, Asd Kodokan Cremona), che hanno gareggiato sotto la direzione tecnica del M° Vito AUFIERI. Hanno accompagnato la delegazione i dirigenti Giovanni GIGLIOTTI e Domenico RUGGIERO.

Nella stessa sede si è svolto il congresso per eleggere il nuovo Consiglio direttivo della European Kurash Confederation. Eletto l’avv. Vittorio GIORGI, presidente FIKULT, mentre alla presidenza è stato riconfermato Merabi ILIADIS. “Le tre medaglie e l’ingresso nel direttivo europeo rappresentano un bel risultato per la nostra federazione, frutto del grande impegno e immensa passione sportiva di tutti i nostri dirigenti, tecnici e atleti – commenta da Roma il Coordinatore Sportivo M° Massimo MATTIOLI – Ora lavoreremo con maggiore motivazione in vista dei Campionati Mondiali 2022 in India”.