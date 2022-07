Kurash, torneo internazionale a Parigi.

Sarà Parigi la prossima tappa del Torneo Internazionale di KURASH “President’ Prize”, organizzato dalla Kurash Federation of Uzbekistan in collaborazione con European Kurash Confederation e France Kurash Federation, ed il patrocinio della International Kurash Association.

Dopo le tappe di Francoforte, Sofia e Istanbul, il torneo di KURASH nella formula “OPEN”, categorie uomini e donne, giungerà il 24 luglio nella capitale francese, dove si sfideranno i migliori atleti del mondo, motivati anche da interessanti premi in denaro.

La Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali (FIKULT) parteciperà con gli atleti Chiara MEUCCI e Stefano FAIEL DATTILO, seguiti dal tecnico federale Vito AUFIERI.

Il presidente FIKULT, avv. Vittorio GIORGI, dichiara: lo sport internazionale è finalmente ripartito, e dopo la gara di Parigi ci attenderanno i Campionati Europei ad Istanbul e i Mondiali a Mumbai (India). A dicembre avremo, poi, un torneo internazionale a Roma e vogliamo dare il massimo contributo per far sviluppare questo avvincente sport in Italia e nel mondo.