La Fiamma Olimpica a Napoli il 23 dicembre

- pubblicità -

Il prossimo 23 dicembre Napoli ospiterà la tappa del progetto “ Il Viaggio della Fiamma Olimpica & Paralimpica Milano Cortina 2026 ”, la staffetta simbolica della torcia olimpica e paralimpica che attraverserà il territorio nazionale in vista dei Giochi Invernali.

La Giunta Comunale, con deliberazione approvata all’unanimità, ha riconosciuto il pubblico interesse alla realizzazione dell’evento e ha definito le linee di indirizzo per la sottoscrizione di un accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026, co-organizzando la manifestazione.

Piazza del Plebiscito sarà il cuore della celebrazione, punto di arrivo della staffetta e sede della cerimonia conclusiva, che vedrà la partecipazione di istituzioni, atleti e cittadini, in un momento di festa e condivisione dei valori olimpici: inclusione, rispetto, solidarietà.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che vede Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 , confermando il ruolo della città come protagonista di grandi eventi internazionali, dopo la recente designazione quale sede della 38ª America’s Cup 2027. “ Accogliere la Fiamma Olimpica e Paralimpica è un onore per la nostra città – commentano da Palazzo San Giacomo – e un’occasione unica per ribadire il valore dello sport come motore di crescita sociale e culturale. Napoli sarà protagonista di un evento che unisce tradizione, inclusione e visione internazionale .”