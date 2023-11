La FIKULT con Mattia Galbiati è campione del mondo di Ukrainian Belt Wrestling

Straordinaria vittoria di Mattia Galbiati ai CAMPIONATI MONDIALI di UKRAINIAN BELT WRESTLING che si sono tenuti a Bielsko-Biała (Polonia), l’11 novembre. Quattro incontri e quattro vittorie contro avversari della Estonia, Lituania, Ucraina e Georgia hanno portato l’atleta azzurro della Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionali (FIKULT) a salire sul gradino più alto del podio. Ottima prova anche per l’altro atleta azzurro, Roberto Terranova, che ha sfiorato il podio. L’evento, eccellentemente organizzato dalla International Federation of Ukrainian Belt Wrestling, in collaborazione con la European Traditional Wrestling Assocition (ETWA), ha coinvolto 120 atleti provenienti da 12 Paesi. Il presidente della FIKULT, avvocato Vittorio Giorgi, commenta: “Oggi è un giorno storico, non solo per la nostra federazione, ma per tutto lo sport italiano, perché per la prima volta un atleta “Azzurro” vince l’oro mondiale in questa interessante lotta tradizionale, fino ad oggi dominata dagli atleti dell’est Europa. Un risultato che giunge dopo nove anni di attività della FIKULT”.

