La GeVi Napoli Basket torna in campo in campionato dopo la vittoria in Coppa Italia, superata Treviso

Torna al successo nel campionato di serie A la Generazione Vincente Napoli Basket che supera, al termine di una partita combattutissima, la Nutribullet Treviso con il punteggio di 95-81. Un vero e proprio tripudio di tifosi ha accompagnato la squadra di coach Milicic ad ottenere questa importante vittoria alla Fruit Village Arena festante per il trionfo in Coppa Italia, e per l’ennesima volta sold out.

Parte forte la Gevi Napoli Basket che piazza subito un parziale 8-0 con le bombe di Brown e Sokolowski. Immediata la reazione di Treviso con Olisevicius e Paulicap che accorcia le distanze a metà primo quarto 16-14. Treviso approfitta di un blackout in attacco di Napoli, ed effettua il sorpasso a due minuti dalla fine del periodo 16-19. Con un clamoroso parziale di 2-20 Treviso chiude il primo quarto avanti 18-26. La squadra di Milicic anche in avvio di secondo quarto non riesce a trovare precisione al tiro, e Treviso allunga a più 11 sul 22-33. Ennis commette il terzo fallo ed è costretto ad uscire. Anche Paulicap ed Olisevicius commettono il terzo fallo. La partita si accende a tre minuti dalla sirena dell’intervallo lungo quando Treviso è avanti 29-39. Sokolowski con 15 punti realizzati prova a spingere Napoli alla rimonta 34-39. I primi due quarti con la bomba di Zubcic si chiudono con Treviso avanti 37-44. In avvio del terzo quarto Treviso allunga 37-48, ma Paulicap commette il suo quinto fallo e Brown, con 4 liberi realizzati riporta Napoli a meno 7. La bomba di Zubcic dopo tre minuti riporta la Gevi Napoli sul 44-48. Ennis commette il suo quarto fallo. A metà periodo Treviso è avanti 50-53. Harrison da tre, ed i liberi di Allen riportano Treviso a più 9. Reagisce Napoli che con un parziale di 7 -0 si riporta a meno due sul 59-61. Lever e Sokolowski effettuano il sorpasso Gevi Napoli a 30 secondi dalla sirena sul 67-64. Ma Il terzo quarto si chiude sul punteggio di 67-68 per Treviso. La bomba di Lever apre l’ultimo e decisivo quarto di gioco. Brown firma il più 4 dopo tre minuti sul 74-70, ma Harrison replica da tre. A quattro minuti dalla fine con Brown ispiratissimo con 24 punti realizzati la squadra di Milicic è avanti 78-75. Napoli allunga a più 9 a tre minuti dalla fine sul 84-75 trascinata dal tifo della Fruit Village Arena. Ad un minuto dalla fine la Gevi deve gestire il vantaggio di nove lunghezze 90-81. Il finale di Napoli è un vero e proprio tripudio di entusiasmo con la Gevi che torna al successo in campionato al termine di una partita combattutissima con la bomba di Brown e la schiacciata di Zubcic. il finale di gara recita 95-81 per gli azzurri che finalmente possono festeggiare insieme ai tifosi lo storico successo in Coppa Italia con un trionfante giro di campo.

Brown è stato il miglior marcatore della gara, 31 i suoi punti. In doppia cifra anche Sokolowski 22 punti, Zubcic 17 ed Ennis 11.

Zubcic 17, Ennis 11, Pullen 5, De Nicolao, Owens 2, Lever 7, Sokolowski 22, Brown 31, Dut Mabor, Ebeling, Bamba, Saccoccia.

Dichiarazione di Coach Igor Milicic:

“Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile dopo il successo ottenuto in Coppa Italia. Siamo davvero orgogliosi di rendere felice la gente di Napoli, e daremo tutto per continuare così. Viviamo con il cuore e con l’emozione, in tutto ciò che facciamo. Non solo io ed i giocatori ma tutti coloro che lavorano in questa organizzazione quotidianamente: Pedro LLompart, Mattia Digno, con lo staff medico, il management, viviamo tutto ciò con grande emozione e lavoriamo duro per portare a casa delle sorprese enormi com’è stata quella della Coppa Italia, in cui noi abbiamo sempre creduto. La gara di oggi era davvero durissima dal punto di vista tattico e fisico. Siamo arrivati a Febbraio che eravamo un po’ con le ruote sgonfie, ma la Coppa Italia ci ha dato ulteriori energie, anche se sappiamo di non essere nel nostro miglior momento fisico. La differenza l’ha fatta la nostra grande mentalità. Come abbiamo voluto scrivere nel nostro tunnel “Noi non giochiamo, vinciamo!”. Dal punto di vista della partita, la chiave era trovare una soluzione offensiva, come provare a trovare un modo per segnare con facilità. Nel primo tempo non abbiamo mosso bene la palla e questo ci ha tolto delle energie in fase difensiva. Poi quando siamo riusciti ad andare meglio in attacco, abbiamo trovato grande energia anche in difesa, poi il pubblico ha fatto il resto. Con la dodicesima vittoria, possiamo considerarci salvi. Ogni gara per noi d’ora in avanti, sarà la più importante poi vedremo alla fine dove saremo arrivati. Abbiamo fatto così anche per la Coppa Italia, non pensavamo di vincerla ma pensavamo di prenderci una rivincita con Brescia alla prima partita, così come prenderci una rivincita con Reggio Emilia nella seconda, e vincere con Milano in finale. Abbiamo tutti quanti i nostri sogni ma dobbiamo avere i piedi ben saldi per terra. Per ora stiamo andando oltre rispetto a quelle che erano le nostre aspettative, ma dobbiamo continuare a lavorare e valutare le cose step by step. La nostra vittoria più importante è sicuramente questa gente, questo grande pubblico, i sold out e la grande energia che si è creata intorno a questa squadra.”

Dichiarazione di Pedro Llompart, Responsabile Area Tecnica Sportiva:

“Oggi è stata una gara importantissima. Una partita chiave per noi e per il futuro, molto difficile sia per il riposo concesso ai ragazzi dopo il successo in Coppa Italia, sia perchè Treviso è una squadra che rispetto al girone di andata è cambiata tantissimo prendendo giocatori importanti. Sapevamo che adesso Treviso è diventata una formazione forte. Per questi motivi la nostra vittoria assume maggiori meriti. Dovevamo anche gestire che nella testa della squadra c’era la voglia di festeggiare con in nostri tifosi. Abbiamo davvero fatto un buon lavoro e faccio i complimenti a tutti. Sono davvero felice per i nostri tifosi. Ora i festeggiamenti terminano qua. Dobbiamo continuare a divertirci per il resto della stagione proseguendo con la stessa mentalità che ci ha portato a vivere queste gioie.”

Dichiarazione di Michal Sokolowski:

“Dopo un primo quarto di gioco difficile, soprattutto da punto di vista difensivo, siamo stati bravi a reagire con forza e giocando di squadra. Sono felice per questa vittoria ottenuta davanti al nostro meraviglioso pubblico.”

La Generazione Vincente tornerà in campo domenica prossima 10 Marzo alle ore 16:30 affrontando in trasferta per la settima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A, la Bertram Derthona Tortona.