La Notte della Grande Vela al Panathlon Club

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Il libro “Storie e campioni di Napoli nell’America’s Cup” al centro della “Notte della Grande Vela”, il forum dedicato al grande evento del 2027 nel mare di Napoli, organizzato dal Panathlon Club Napoli, con gli interventi dell’autore Carlo Zazzera, del campione di vela Paolo Scutellaro, team manager di Mascalzone Latino all’America’s Cup di Auckland 2003, del giornalista ed editore di LeVarie Marco Lobasso, ospiti del presidente del Panathlon Club Napoli, Alfonso Pepe, con il Governatore dell’Area 11 Campania, Paolo Santulli, e con il vice presidente del distretto Italia, Francesco Schillirò.

La tradizionale premiazione finale dedicata agli ospiti del forum e il taglio della torta del Panathlon hanno concluso l’evento.

Il forum del Panathlon Club di Napoli è stato organizzato, insieme con il Rotary e con l’YFR, nell’ambito della Festa dell’Estate che ha chiuso la prima parte di eventi 2026, sulla suggestiva terrazza con vista su Bagnoli e sul mare che darà protagonista in America’s Cup, al ristorante Calasole di Posillipo.

Presenti anche il presidente del Panathlon Club Caserta, Giuliano Petrungaro, e alcuni rappresentanti del Panathlon Club Neapolis.