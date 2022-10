La relazione sempre più in crescita tra Serie A e criptovalute

Calcio e criptovalute, due argomenti che all’apparenza sembrano non centrare nulla tra loro, ma che negli ultimi tre anni sono diventati invece estremamente legati. Sono moltissime infatti le squadre di Serie A che hanno iniziato a fare partnership e ad avere come sponsor diversi servizi di criptovalute. Queste collaborazioni hanno iniettato nel mercato calcistico italiano una grande quantità di soldi, che hanno risollevato molto le società dopo il periodo buio di pochi anni fa in cui gli stadi rimasero chiusi per lungo tempo.

Il precedente governo Conte poi aveva realizzato una legge che vietava le sponsorizzazioni delle aziende di scommesse sportive per i club di calcio. In questo modo furono tagliati fuori decine di milioni di euro per i principali club del nostro paese. Fu allora che il mondo del calcio si rivolse a quello delle criptovalute, creando un sodalizio che sta diventando sempre più forte di anno in anno.

Il legame tra i club di calcio di Serie A e le criptovalute

Gli accordi commerciali in serie A legati alle criptovalute hanno raggiunto una cifra di oltre 250 milioni di euro a fine 2021, e continuano a essere sempre più presenti anche durante l’anno corrente. Al momento nel campionato italiano di calcio sono tre le squadre che hanno come sponsor principale dei gruppi di criptovalute: Inter, Roma e Lazio. Le prime due sono associate con Digitalbits, mentre la Lazio con Binance. Questi sono aziende e società legate alle criptovalute o alle tecnologie blockchain che permettono di ottenere valuta virtuale. Anche Juventus e Milan hanno delle sponsorizzazioni secondarie con alcuni partner come Bitget per i bianconeri e BitMex per i rossoneri, visibili sulle maniche della casacca. Anche altre squadre come il Napoli, l’Udinese o il Bologna hanno delle partnership con società e aziende legate al mondo delle criptovalute.

Queste sponsorship non si limitano soltanto a pagare per avere il nome visibile sulla maglia, ma consentono anche di ottenere dei servizi per creare prodotti digitali legati alla squadra, come ad esempio è avvenuto tra Digitalbits e Inter. Ad esempio sono stati creati degli NFT legati ai principali club di calcio o persino la possibilità di acquistare magliette, anelli e altro merchandising in edizione limitata soltanto pagandole tramite criptovalute. Una vera rivoluzione nel mondo del calcio per cui il bisogno di denaro, in seguito alle perdite degli scorsi anni, sta rendendo i tifosi sempre più consapevoli di queste nuove tecnologie legate alla propria squadra del cuore.

Tifosi e token

L’arrivo delle criptovalute a stretto contatto con il mondo del calcio non interessa però soltanto i grossi club di Serie A, ma anche i loro tifosi. Infatti sono nate diverse iniziative che permettono loro di utilizzare le monete virtuali per sentirsi partecipi della vita della squadra. Diversi club permettono ai fan di acquistare, tramite i siti delle società che le sponsorizzano, dei fan token, il cui valore è stabilito dalla squadra stessa. I tifosi possono dunque acquistare questi speciali token per poi utilizzarli come voti in alcuni sondaggi che determinano alcune caratteristiche del club. Ad esempio sono stati utilizzati per poter scegliere il messaggio scritto nello spogliatoio del Milan, per decidere a chi intitolare un campo d’allenamento o anche il design del pullman ufficiale di una squadra. In questo modo in pratica, si fanno sentire i tifosi più partecipi alle decisioni del club.

Oltre a questo stanno anche nascendo diversi NFT, i “non-fungible token” come i prodotti di Crypto.com, portale dedicato alle criptovalute diventato sponsor del Var e della goal line technology, che ad esempio ha trasformato la Coppa Italia in un NFT. Addirittura è nato un gioco chiamato Sorare basato su delle carte digitali che vengono utilizzate in una sorta di gioco manageriale ispirato al fantacalcio.

Naturalmente i fan devono stare molto attenti se non sono esperti del mondo delle criptovalute, perché c’è il rischio di non comprendere bene il valore della moneta virtuale che si vuole acquistare spendendo molto più del dovuto. Per questo conviene sempre fare riferimento a siti che mostrano i tassi di cambio delle criptovalute, come ad esempio il prezzo Bitcoin, la moneta virtuale più famosa e utilizzata, per farsi un’idea di quanto è possibile investire del proprio denaro reale per ottenere benefici tramite questi sistemi.

Il mondo del calcio è dunque sempre più coinvolto in quello delle criptovalute, un mondo che non è esente da rischi date le continue fluttuazioni delle valute, ma che al momento sta dando nuova vita a diversi club che si sono ritrovati in difficoltà economica negli scorsi anni.