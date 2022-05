L’addome si allena a tavola.

a cura di Raffaele Vicario, Preparatore atletico CONI, Personal trainer specialist FIPE – CONI, Personal Postural trainer, Docente nazionale ASI, Preparatore atletico nazionale settore Judo e lotte tradizionali ASI

Miti dell’addome scolpito:

A differenza di quanti molti credono non esistono addominali alti e addominali bassi.

L’addome si suddivide in:

Retto dell’addome, piramidale, obliquo esterno, obliquo interno ed il muscolo trasverso dell’addome.

La sua funzione consiste nel far avvicinare la gabbia toracica al bacino.

-Obliquo Esterno: permette di far flettere il busto verso l’esterno.

-Obliquo Interno: abbassa le costole e fa flettere il busto verso il lato in cui sono posti.

-Traverso dell’addome: Stabilizza la colonna vertebrale durante gli sforzi.

Gli addominali vanno allenati ogni giorno? Errato! Fare 3000 serie da infinite ripetizioni è del tutto inutile, basteranno 3 serie da 12-15 ripetizioni (con l’aggiunta di un sovraccarico per i più esperti ed allenati) da eseguire 2-3 volte a settimana abbinati ad una corretta tecnica di esecuzione e la giusta respirazione, ma soprattutto una corretta alimentazione, sana varia ed equilibrata.

Prediligere gli esercizi di base come crunch classici e crunch laterali, esercizi isometrici come plank e sue varianti, senza complicarci la vita con gli innumerevoli esercizi POCO fisiologici che pullulano sul web.

Uso la crema ”SCOLPISCI-ADDOME” o la fascia ”brucia adipe”

Creme varie e termogenici hanno valore, SE E SOLO SE associati ad una dieta perfetta e all’allenamento e in situazioni di partenza medio/ottime (non è un caso se molti atleti le usano con buoni risultati pre contest o pre gara)

Di sicuro non scolpiscono l’addome se si ha la pancetta, serve una buona dieta IN PRIMIS.

Se mi alleno dopo 2 mesi voglio e pretendo risultati!

I risultati arriveranno ma ci vuole PAZIENZA e COSTANZA, soprattutto se si parte da una condizione precaria senza aver mai praticato nessuno sport. La bacchetta magica non esiste, esiste invece la costanza, la determinazione, la perseveranza nel tempo.

L’ADDOME COME QUALSIASI RISULTATO SI MIRI PASSA IN PRIMIS PER LA TAVOLA.

TU SEI CIO’ CHE MANGI, CIO’ CHE PENSI, CIO’ CHE FAI PER MIGLIORARE E MIGLIORARTI.

Quindi basta scuse, basta rimandare, iniziamo subito ad allenarci e passiamo ad uno stile di vita sano ed attivo.