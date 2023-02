L’ASD Maratona del Matesannio annuncia: “Si pedala il 25 giugno, partenza e arrivo a Telese Terme”.

L’ASD Maratona del Matesannio, compatta e più motivata di sempre lascia trapelare le prime indiscrezioni in merito alla Maratona del Matesannio numero dieci. “Innanzitutto è stata già scelta la data, che è quella del 25 giugno 2023, – fanno sapere gli organizzatori capitanati dallo sportivo Claudio Melillo – altra novità per questa decima edizione è prevista per l’arrivo e la partenza che si svolgeranno a Telese Terme (BN)”.

“Siamo felici di come veniamo accolti dalle Amministrazioni coinvolte e questo ci spinge a migliorare sempre di più.La Matesannio focalizza le nostre attenzioni ed il nostro modo di vivere sul territorio. È disarmante vedere tante persone coinvolte e tante comunità interessate da una iniziativa davvero straordinaria che rappresenta passato, presente e futuro del Matese e del vicino Sannio tanto da essere un modello da imitare. La Matesannio Marathon è stata inserita anche quest’anno nel calendario Nazionale delle Gran Fondo – continua Melillo – e questo ci spinge a dare sempre il massimo, anche perciò la scelta di Telese per aprirci a nuove opportunità e per una migliore logistica, fermo restando che i circa 110km di percorso resteranno più o meno gli stessi. La Matesannio è una realtà dinamica e in continua evoluzione tesa a far conoscere il territorio e non solo realizza l’evento sportivo in se ma sviluppa energia in grado di attivare e connettere relazioni coinvolgendo sempre più i ciclisti/ turisti, gli accompagnatori e i luoghi nel racconto del nostro territorio. Siamo felici di come Telese ha accolto la nostra proposta mostrando subito entusiasmo e voglia di sognare insieme a tutto lo staff.”

“Siamo onoratissimi di ospitare questa così importante manifestazione, a conferma che Telese attrae sempre di più gare nazionali e internazionali. I running alla pallavolo la nostra è sempre di più una comunità per sportivi”. Ha dichiarato invece il primo cittadino di Telese Terme Giovanni Caporaso.