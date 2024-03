L’ASD Maratona Del Matesannio avrà una squadra di 10 ciclisti, sabato la presentazione

Melillo Claudio Emilio; Cassella Alessandro Davide; Di Girolamo Ignazio; Di Bartolomeo Gianluigi; Ferrarro Claudio Benedetto; Leonardo Gianni Paolo; Mancino Alessio; Montalto Maurizio; Peluso Antonio e Rossi Filippo. Questi sono i nomi dei dieci ciclisti che vestiranno la maglia della squadra “Maratona Del Matesannio”.

L’atteso evento si terrà sabato 23 marzo a partire dalle ore 10:00 presso la Casa Municipale di Gioia Sannitica (CE).

Saranno 5 gli sponsor che supporteranno gli atleti prossimi al loro debutto in occasione della undicesima “Matesannio Marathon”, in programma per il 26 maggio, e che interverranno alla presentazione: Filippo Liverini della Mangimi Liverini SpA; Alfredo Minieri della Impresa Minieri SpA; Ivano Fattore della Top Car Srl; Tina Imperadore del Castello Ducale di Faicchio e Marco Audino della Lumia Srl.

Dopo i saluti del sindaco di Gioia Sannitica Giuseppe Gaetano interverrà il presidente dell’ASD Matesannio MDM Claudio E. Melillo, mentre a moderare ci sarà la giornalista Adele Consola.

Un grande lavoro di squadra quello fatto dall’ASD MDM che negli anni ha raggiunto vette altissime nel panorama ciclistico italiano. Un lavoro di squadra che culmina con la presentazione di un vero e proprio Team che avrà l’onere e l’onore di rappresentare il Matese in tutta Italia.

“La Matesannio Marathon quest’anno sarà Circuito Volchem, e cioè entrerà a far parte di quelle che sono le più belle Granfondo del centro/sud Italia, ovvio che questa è una delle più importanti novità dell’11˚ edizione ma l’aver finalmente realizzato il sogno di riformare una nuova vera squadra, supportata da sponsor così importanti per il nostro territorio, ci riempie il cuore di gioia”. Ha dichiarato il presidente Claudio E. Melillo.