Le ottime statistiche di Alex Meret come para rigori con il Napoli

Alex Meret non è mai stato un portiere da copertina. Silenzioso, composto, spesso sottovalutato dai riflettori che preferiscono altri profili più mediatici, il numero uno del Napoli si è costruito, rigore dopo rigore, una credibilità da specialista nel momento più difficile per chi sta tra i pali: il tiro dal dischetto. La recente parata su Santiago Gimenez del Milan non è solo un altro episodio da aggiungere alla sua collezione, ma un intervento decisivo che ha contribuito alla vittoria degli azzurri per 2-1 contro un avversario diretto. E soprattutto, ha confermato una statistica impressionante.

Meret ha infatti parato almeno due rigori per stagione nelle ultime tre annate consecutive con la maglia del Napoli. Una continuità che pochissimi portieri in Italia possono vantare. Sommando tutti i penalty respinti con la maglia azzurra, si arriva a sette rigori parati: contro Kolarov (Roma), Colombo (Lecce), Giroud (Milan), Pessina (Monza), Soulé (Frosinone), Thauvin (Udinese) e, appunto, Gimenez (Milan).

Un rendimento che vale punti

Di queste sette prodezze, due hanno portato alla vittoria del Napoli, quattro sono arrivate in partite poi pareggiate, e solo una non è bastata a evitare la sconfitta: si tratta del rigore parato a Kolarov nella stagione 2019/2020, quando il Napoli perse comunque 2-1 contro la Roma. Ma proprio quella parata, in un momento delicato della partita, fu un segnale: Meret è uno di quelli che non molla mai.

Nonostante il continuo alternarsi con Ospina negli anni precedenti, e il confronto costante con i portieri delle big italiane, l’estremo difensore friulano ha continuato a lavorare in silenzio, facendosi trovare pronto ogni volta che chiamato in causa. E oggi, con i guantoni saldamente tra le mani, si sta prendendo la scena grazie a numeri che parlano chiaro.

I mesi “preferiti” e le vittime ricorrenti

C’è un altro dato curioso: dicembre è il mese in cui Meret ha parato più rigori con il Napoli, due in totale (contro Pessina e Thauvin). Ma se allarghiamo lo sguardo all’intera carriera, è marzo il suo mese d’oro. Oltre alla recente prodezza contro Gimenez, Meret ha parato due rigori anche nel marzo 2018, quando vestiva la maglia della SPAL: uno a Matteo Politano e l’altro a Gianluca Lapadula.

Il Milan, inoltre, è la vittima preferita del portiere friulano. Con il rigore parato a Gimenez, sono due i penalty respinti ai rossoneri in gare ufficiali, a cui si aggiunge quello neutralizzato a Luca Vido quando giocava nella Primavera rossonera. Tre interventi complessivi contro una delle squadre più forti d’Italia, a dimostrazione di una solidità che emerge soprattutto nei big match.

Il rendimento 2024/2025

Nella stagione in corso, Meret ha disputato 27 partite di Serie A, subendo 20 gol e mantenendo la porta inviolata in 11 occasioni. Ha affrontato 67 tiri, parandone 46, con una percentuale di salvataggi del 68,66%. Numeri che certificano una stagione da protagonista, nonostante alcune difficoltà difensive della squadra rispetto all’anno dello Scudetto.

Ma ciò che rende straordinaria la sua stagione è proprio la capacità di essere decisivo nei momenti più complessi: un rigore parato può valere quanto un gol segnato, e nel caso del Napoli, può fare la differenza tra un pareggio e una vittoria, tra una rincorsa e un sogno ancora vivo.

Le ambizioni del Napoli e l’impatto di Meret

Con l’Inter avanti di tre punti e otto giornate ancora da giocare, il Napoli non può permettersi passi falsi. Ogni intervento, ogni dettaglio, ogni rigore parato può diventare un frammento di storia. E se c’è un giocatore che sta facendo la sua parte con freddezza e affidabilità, quello è Alex Meret.

Le quote serie a riflettono ancora una situazione in cui gli azzurri sono outsider nella corsa al titolo, ma con un portiere così ispirato, nulla è impossibile. La vittoria contro il Milan non solo ha ridato slancio alla squadra, ma ha anche confermato che, nonostante tutto, lo spirito dello Scudetto vinto non è andato perso.

Meret, con il suo stile sobrio e la sua sicurezza tra i pali, rappresenta forse il volto meno celebrato di questo Napoli. Ma è proprio grazie a figure come la sua che le imprese prendono forma, e i sogni restano vivi.