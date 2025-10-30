Lecce-Napoli, tutte le indicazioni più importanti arrivate dalla trasferta pugliese per gli azzurri

- pubblicità -

Dopo una lunga striscia di sconfitte consecutive lontano dal Maradona, il Napoli è riuscito a espugnare – con più fatica del previsto – il Via del Mare di Lecce, ritrovando non solo i 3 punti in trasferta che mancavano sostanzialmente da inizio campionato (precisamente la gara di Firenze vinta per 1-3) ma anche delle certezze sotto il profilo difensivo e dell’unità d’intenti di un gruppo ancora affamato, come il suo allenatore.

Cosa resta dopo Lecce-Napoli: tra certezze e infortuni

Nonostante l’emergenza difensiva, il Napoli ha interpretato a Lecce una partita sicuramente non bellissima sotto il profilo estetico ma, invece, particolarmente efficace sotto tutti gli altri aspetti. Al di là del rigore concesso ai pugliesi – e poi neutralizzato da Milinkovic-Savic – in sostanza il Napoli non ha mai sofferto la squadra di Di Francesco. Anzi: ha avuto il merito di svegliarsi da un po’ di torpore misto a spavento, trovando qualche minuto dopo la rete del vantaggio definitivo.

Una delle note più liete è proprio quella che riguarda il portiere serbo Milinkovic-Savic. L’ex Torino, dopo l’incubo di Eindhoven, rischiava di rimanere imbottigliato nelle prime critiche al suo operato ma, ipnotizzando Camarda, si è riscattato, guadagnando anche il suo primo clean sheet come portiere azzurro (il terzo stagionale per il Napoli, gli altri 2 con Meret tra i pali). L’ex estremo difensore della SPAL si conferma anche un notevole para-rigori, con 6 tiri dal dischetto in Serie A su 9 calciati dagli avversari.

Un’altra prestazione positiva è quella di Frank Anguissa, ormai vero e proprio leader del centrocampo del Napoli. Secondo gol consecutivo per il camerunese (che c’era già riuscito a ottobre 2024), il quale è anche il centrocampista con più gol di testa nell’arco delle ultime 2 stagioni di campionato massimo italiano. Proprio per via delle prestazioni esaltanti dell’ex Fulham e Marsiglia, il rimpianto di doverlo perdere momentaneamente (di nuovo) per la Coppa d’Africa inizia già a creare qualche grattacapo a mister Conte, che già si trova ad affrontare una vera e propria emergenza nel reparto viste le assenze di Lobotka e De Bruyne (il belga si è operato: fuori da 3 a 5 mesi).

Chi deve ancora dimostrare

Sicuramente, sono ancora rimandati alcuni calciatori che hanno avuto al Via del Mare una chance da titolare sfruttata solo a metà. Sfortunato Noa Lang, costretto a uscire a inizio secondo tempo per una doppia botta al quadricipite, dopo un primo tempo discreto ma senza sprazzi particolari. Leggermente meglio Eljif Elmas che ha interpretato i ruoli di mezzala prima e di ala sinistra poi durante la gara, sfiorando anche il gol in un’occasione.

In tutto ciò, il Napoli continua a restare in vetta al campionato, nonostante le varie difficoltà che si sono presentate e manifestata in questo inizio di stagione. Come evidenziano i risultati delle partite di Serie A, siamo ancora in una fase dell’annata in cui le certezze non sembrano delineate del tutto. Sicuramente, però, il Napoli ha intenzione di lottare fino all’ultimo per confermarsi come Campione d’Italia per il secondo anno di fila. Un’impresa mai riuscita al club azzurro ma che Antonio Conte ha già avuto modo di conquistare, quando allenava la Juventus.