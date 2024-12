Lega A, Simonelli eletto presidente

- pubblicità -

Ezio Simonelli è il nuovo presidente della Lega Serie A. Primo nome per la presidenza, oltre che unico con candidatura presentata a livello formale, l’ex commercialista di Silvio Berlusconi ha raggiunto il quorum dei 14 voti nella seconda votazione in Assemblea di Lega. Sarà dunque lui il successore di Lorenzo Casini.

Dopo la fumata nera dello scorso 9 dicembre (si era fermato a 13 voti) Simonelli è stato eletto nuovo presidente della Lega Serie A nella seconda tornata. Con 14 voti a favore e 6 schede bianche, ha avuto in primis l’appoggio delle squadre del Nord (Milan, Inter e Monza su tutte). Nato a Macerata nel 1958, Simonelli è stato lo storico commercialista di Silvio Berlusconi e il suo nome è stato proposto da Adriano Galliani. Simonelli è managing partner di Simonelli Associati, studio legale tributario con sede a Milano e, fino all’elezione, è stato presidente del Collegio sindacale di Sisal Group S.p.A. e di Mediaset Italia S.p.A. Da queste cariche si è dimesso per evitare l’ineleggibilità legata al conflitto di interessi (visto che alla holding dei Berlusconi fa capo il Monza). Curiosità: Simonelli diventa presidente con più voti dei suoi ultimi due predecessori (Dal Pino era stato eletto con 12 voti, Casini con 11, visto che dalla terza votazione il quorum si abbassa a 11).

A commentare l’elezione di Ezio Simonelli sono arrivate le parole del presidente Figc, Gabriele Gravina: “Auguri di buon lavoro a Ezio Simonelli, persona seria e appassionata che stimo molto. La sua elezione rappresenta un segnale indiscutibile di ritrovata sintonia e serenità all’interno della Lega di A, l’attuale clima propositivo favorirà sicuramente una nuova stagione di collaborazione con la Figc e con tutte le componenti federali, con l’obiettivo di sviluppare al massimo tutte le potenzialità del calcio italiano”.

“La cosa più importante di oggi è stata aver eletto presidente Simonelli, che dovrà essere proclamato dopo il passaggio logico dei requisiti di eleggibilità “. Sono le parole del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervenuto a margine dell’Assemblea di Lega Serie A dopo l’elezione del nuovo presidente Ezio Simonelli. “Credo che sia importante il segnale che 14 società abbiano espresso una volontà di attuare una politica di cambiamento, che non va a inficiare la persona del presidente Casini. Si tratta di un rinnovamento“.

Marotta ha poi continuato: “Da cosa deve partire il rinnovamento? Sicuramente dovremo fare tanta autocritica. La volontà delle 14 squadre non è però disunire la Lega, ma tenerla unita. Vogliamo essere uniti per identificare un metodo e una strategia per far sì che ci sia giusto riconoscimento a un comparto industriale e a un’attività imprenditoriale che non merita di essere maltrattata”.

Il presidente nerazzurro ha in seguito aggiunto: “Il Consiglio di Lega si esprimerà nel giro di poco per verificare i requisiti di eleggibilità. Siamo fiduciosi, anche perché Simonelli ha rispettato i criteri per potersi candidare. Le sei società che non lo hanno votato? Il dibattito fa parte dell’attività democratica di confronto, ma importante è che oggi sia emersa la volontà di rinnovamento e di cambiamento che non va a toccare le persone. Non ci sono individualismi e personalismi, anzi tutti sono utili e tutti devono contribuire a far sì che questo movimento venga riconosciuto come tale. Il mondo del calcio è molto importante e oggi denunciamo il fatto che non siamo riconosciuti per quello che siamo. Se il mondo del calcio torna verso il Nord? Non facciamo ragionamenti di geopolitica, le squadre sono unite”.