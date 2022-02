Lega Serie A, è scontro con la FIGC: tempo fino al 15 febbraio per modificare statuto o sarà commissariamento. Dal Pino verso le dimissioni.

Dopo la lettera inviata dai club del massimo campionato al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e alla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, in cui si definiva la pretesa della FIGC «non conforme al diritto» e si sosteneva che la Lega non può ricevere limitazioni alla propria autonomia «se non in presenza di motivi di interesse pubblico», l’AD De Siervo ha scritto a Gravina spiegando i motivi del mancato accordo sulla riforma dello statuto nell’assemblea del 27 gennaio scorso e dando seguito alla richiesta, avanzata giovedì scorso all’unanimità dai club, di avere più tempo a disposizione rispetto alla scadenza fissata al 31 gennaio.