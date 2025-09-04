Lega Serie A, torna calcio nella denominazione

- pubblicità -

La Serie A cambia pelle—o meglio, cambia nome. In una mossa che punta a semplificare e rafforzare l’identità del calcio italiano, il presidente della Lega, Ezio Simonelli, ha annunciato che l’organismo non si chiamerà più Lega Nazionale Professionisti Serie A, ma tornerà alla più evocativa e immediata denominazione Lega Calcio Serie A.

Il nome precedente era considerato troppo lungo e poco riconoscibile, soprattutto a livello internazionale.

Simonelli ha sottolineato che nel mondo il campionato è conosciuto semplicemente come Serie A o come calcio italiano, e il nuovo nome riflette questa percezione.

L’obiettivo è rimettere il calcio al centro del progetto, rafforzando il legame tra la Lega e la sua missione sportiva.

Il cambio è stato deliberato durante l’assemblea dei club tenutasi a Milano il 2 settembre 2025.

Si tratta di un ritorno alle origini: la denominazione Lega Calcio era già in uso prima della riforma del 2010, che aveva portato alla separazione tra Serie A e Serie B.

Questa scelta non è solo una questione di branding, ma anche un segnale di rinnovata coesione e di volontà di rilancio del calcio italiano in un momento in cui la competitività internazionale è più che mai cruciale.