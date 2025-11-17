L’Italia illude per un tempo, alla fine è disfatta

- pubblicità -

L’Italia viene sconfitta 4-1 dalla Norvegia che vince a Milano oggi domenica 16 novembre a Milano nel match per l’ultima giornata del girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada.

Il risultato certifica il secondo posto dell’Italia nel girone: Norvegia prima con 24 punti e qualificata ai Mondiali, azzurri secondi a quota 18 e costretti a passare per i playoff in programma in primavera.

Le posizioni in classifica erano scontate già prima del calcio d’inizio. Vista la differenza reti, per conquistare il primo posto l’Italia avrebbe dovuto vincere con 9 gol di scarto. La Nazionale del ct Gattuso inizia bene e sblocca il risultato all’11’ con Esposito, bravo a girare un suggerimento di Dimarco. Gli azzurri giocano meglio nel primo tempo, ma non capitalizzano la superiorità nel possesso palla.

Il copione cambia radicalmente nel secondo tempo. La Norvegia, impalpabile nella prima frazione, comincia a martellare. Sorloth spaventa gli azzurri, ma è Nusa a cambiare l’inerzia del match al 63′. Azione personale, doppio passo che ubriaca Politano e sinistro terrificante che fa secco Donnarumma: 1-1. Tra il 78′ e il 79′, nel giro di un centinaio di secondi, la doppietta di Haaland che fa calare il sipario. Il bomber del Manchester City prima fa centro con un sinistro al volo, poi brucia Mancini sull’assist di Thorsby: 3-1. In pieno recupero, arriva il poker firmato da Strand Larsen: Norvegia qualificata e Italia rimandata.

“Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi per il risultato pesante – le parole di Gattuso ai microfoni di RaiSport -. Peccato, avevamo fatto un bel primo tempo, da squadra vera. La delusione più grande è il secondo tempo, ma complimenti a loro, mentre noi ci lecchiamo le ferite. Chiedo ancora scusa, ma dobbiamo ripartire dal primo tempo. Siamo mancati sulla distanza. Nel primo tempo eravamo compatti, sempre nelle posizioni giuste. Abbiamo cominciato a perdere palla e a concedere campo agli avversari. Ce li siamo portati in area in questo modo. La partita è cambiata dal loro tiro in porta nel secondo tempo, abbiamo iniziato a impaurirci“.

Ora l’Italia è in attesa di conoscere gli avversari dei playoff che si disputeranno a marzo 2026.