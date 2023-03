Lo sport come scuola di vita, gli atleti della Napoli Nuoto incontrano gli studenti del Majorana di Pozzuoli.

La Napoli Nuoto è intervenuta questa mattina all’incontro con gli studenti del Liceo Ettore Majorana di Pozzuoli dal titolo “Lo sport come scuola di vita”.

A rappresentare la nostra società sono stati la nuotatrice pluri-medagliata Viola Scotto di Carlo e il direttore tecnico del settore nuoto Ottorino Altieri. Al dibattito curato dai docenti del dipartimento di scienze motorie e sportive hanno partecipato anche gli atleti Salvatore Urso, Vincenzo Scognamiglio e Ilario Simonetti, quest’ultimo cestista della Virtus Pozzuoli che disputa il campionato di serie B. “Ho raccontato la mia esperienza sportiva su un tema molto importante”, ha dichiarato Viola Scotto di Carlo.

“Non smetterò mai d’imparare è stato un incontro molto proficuo tra gli studenti e i nostri atleti – ha affermato Ottorino Altieri -. E’ stata una mattinata molto emozionante. I nostri atleti hanno risposto tutti con grande entusiasmo alle domande che sono state poste dagli studenti. Hanno raccontato ciascuno di loro il rapporto studio e sport. Sono iniziative che abbiamo intenzione di continuare in tutto il comprensorio flegreo perché lo sport rappresenta un punto fondamentale nella vita dei giovani di oggi, qualsiasi disciplina essa sia. Ringrazio la dirigente scolastica Elena Manto così come il vicario Cudemo, oltre al coordinatore Antonino Orsi e i professori Noro, Ascolese, Neri e Scotto per la disponibilità che hanno dimostrato”.