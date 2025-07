Lorenzo Insigne e il ritorno in Italia: a chi può far comodo?

- pubblicità -

Dopo un’esperienza nemmeno troppo corta ma certamente non esaltante come si sperava, Lorenzo Insigne ha lasciato Toronto (insieme al suo compagno ed ex collega di Nazionale Federico Bernardeschi). Un’avventura che ha rappresentato qualcosa di diverso per il talento napoletano. Il quale, adesso, vuole rimettersi in carreggiata per concludere la sua carriera in Europa, se non direttamente in Italia. Ma quali sono le principali suggestioni di mercato per il ragazzo di Frattamaggiore?

Le squadre potenzialmente interessate a Lorenzo Insigne in Serie A

Al momento, si vocifera che siano due le squadre potenzialmente interessate al ritorno in Italia del giocatore. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, ci sarebbero stati degli interessamenti da parte di Parma e Fiorentina per l’ex numero 10 della Nazionale italiana, con cui ha vinto anche un Europeo.

Il Parma, dopo aver perso Bonny come attaccante e Chivu come allenatore, sta cercando di ristabilire immediatamente un progetto tecnico per mantenere la categoria. Se non, addirittura, cercare nel brevissimo termine di tornare in zone di classifica di Serie A più nobili. Insigne in tal senso sarebbe un profilo di livello: calciatore talentuoso ed esperto, che conosce molto bene la Serie A e il calcio italiano in generale. Con il suo talento, sarebbe senz’altro ancora in grado di incidere.

Anche la Fiorentina, che ha già acquistato Fazzini dall’Empoli e Viti dal Nizza, vorrebbe cambiare qualcosa in attacco. Riscattato Gudmundsson, il club ha però deciso di non confermare una serie di giocatori – tra cui Cataldi, Folorunsho, Adli e Zaniolo – e, ovviamente, dovrà rimpolpare la rosa, in attesa dell’ufficialità del ritorno di Stefano Pioli come allenatore. In tal senso, Insigne potrebbe inserirsi facilmente nelle rotazioni. Magari senza il posto da titolare assicurato ma certamente con la voglia di incidere il più possibile.

La suggestione del ritorno a casa

C’è però una terza suggestione: quella del ritorno a Napoli. Di recente, l’agente Andrea D’Amico ha spiegato come Insigne avrebbe avuto piacere di vincere i 2 Scudetti con il club, aggiungendo un “mai dire mai”.

Al momento, però, si tratta quasi esclusivamente di una suggestione, più che di altro a livello concreto. Nella sua storia recente, a esclusione di capisaldi come Calaiò e Mazzarri, raramente il Napoli ha assecondato la strada delle minestre riscaldate e, inoltre, sembra abbastanza chiaro che il club si stia concentrando su altri profili per le fasce d’attacco. Inoltre, pur avendolo allenato come C.T. dell’Italia, Conte non sembra aver mai puntato tutto sul ragazzo, nelle poche partite in cui lo ha avuto a disposizione in Nazionale.

Certamente l’ipotesi sarebbe particolare. Insigne è infatti una bandiera del Napoli e con il club ha vinto 2 Coppa Italia e 2 Supercoppa italiana, senza però mai riuscire a mettere le mani sul campionato. Con il Napoli prima forza della Serie A – sulla carta, ovvio – in caso di ritorno, a 3 anni dall’ultima gara giocata in azzurro, questa potrebbe essere una ghiottissima chance.

