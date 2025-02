L’Udinese ferma il Napoli

- pubblicità -

Secondo pareggio di fila del Napoli che non va oltre un 1-1 al Maradona contro l’Udinese. Gli azzurri passano in vantaggio al 37′ con McTominay, ma vengono raggiunti dopo solo tre minuti dal gol di Ekkelenkamp. In classifica i partenopei sono sempre in vetta con 55 punti, 4 in più dell’Inter, impegnata domani a San Siro con la Fiorentina; mentre i bianconeri friulani sono decimi a quota 30.

In avvio pericolosi gli ospiti dopo due minuti. Calcio d’angolo battuto corto per Thauvin, veloce ad accentrarsi e a tirare di sinistro, Meret in tutto salva la sua porta. Al 6′ replicano i padroni di casa con Di Lorenzo che crossa da destra per il colpo di testa di McTominay: parata di Sava. Un minuto dopo ancora in evidenza il portiere bianconero che si supera su un sinistro a giro di Politano. Al 10′ azione personale di Thauvin, che punta Mazzocchi sul lato destro dell’area e crossa. Lucca lotta con Di Lorenzo nel corpo a corpo e riesce a colpire al volo di destro ma conclude fuori.

Al 17′ invenzione di Thauvin per l’inserimento in area di Ekkelenkamp, che prova un tiro-cross da posizione defilata, il portiere azzurro in spaccata si rifugia in angolo. Dalla bandierina girata di Bijol di testa verso il secondo palo: Meret osserva il pallone uscire. Al 27′ punizione dalla distanza di Lukaku: la barriera devia in angolo. Dalla bandierina spicca ancora McTominay, contrastato però bene da Ekkelenkamp. Nuovo corner dalla parte opposta e la difesa dell’Udinese allontana definitivamente.

Al 33′ da un cross dell’Udinese parte il contropiede del Napoli grazie a uno stop a seguire e alla velocità di Neres, che salta Kristensen, parte palla al piede e tenta l’assist per Lukaku, ma Bijol salva. Un minuto dopo Bijol è protagonista in attacco con un colpo di testa di poco alto sopra la traversa. Al 35′ Politano rientra e crossa col mancino, Solet di testa anticipa Lukaku e involontariamente serve McTominay, inseritosi sul secondo palo. Lo scozzese prova il colpo al volo d’esterno destro da pochi passi e manda fuori il pallone.

Due minuti dopo lo scozzese si riscatta e porta in vantaggio i padroni di casa. Corner di Politano a rientrare, l’ex United giganteggia di testa su Kristensen all’altezza del secondo palo, schiaccia e batte Sava. Dura solo tre minuti il vantaggio azzurro. Clamoroso errore di Juan Jesus, che invece di lasciare un pallone innocuo a Meret prova il passaggio per Mazzocchi, mettendolo in difficoltà e costringendolo a un frettoloso rinvio. Il pallone arriva a Ekkelenkamp che fa partire un esterno destro stupendo che si infila all’angolo basso alla destra di Meret. Nel recupero contropiede bianconero con Thauvin che trova il varco in area per Lucca, uscita bassa di Meret che ferma il centravanti.

Come nel primo tempo, la prima occasione è degli ospiti: gran destro da fuori di Lovric, Meret devia in angolo. Al 9′ cartellino giallo per Lucca: tenta una semi-rovesciata, Di Lorenzo la respinge, il centravanti poi ostacola il difensore nel recupero del pallone e viene ammonito da Marinelli. Al 22′ azione palla a terra del Napoli con il pallone che arriva al limite dell’area per McTominay: tiro di destro in corsa e palla alta di poco sopra la traversa.

Al 24′ lancio verso Lukaku, che ingaggia un duello corpo a corpo con Solet, con il difensore si oppone al sinistro del belga. Dall’angolo seguente cross di Politano verso il secondo palo per Anguissa: spizzata che termina fuori. Al 26′ i primi cambi: Runjaic inserisce Payero per Lovric. Conte ne cambia tre insieme, Simeone per Lukaku, Ngonge per Politano e Raspadori per Anguissa. Al 28′ Ngonge rischia molto con un retropassaggio insidioso, bravo Mazzocchi a chiudere di testa sullo scatto di Payero. Al 33′ palla persa da Lobotka e Atta ne approfitta per puntare Di Lorenzo e crossare in area, bravo Juan Jesus a prendere posizione su Lucca e ad anticiparlo.

Al 36′ dentro Iker Bravo e Ehizibue per Atta e Solet tra gli ospiti, per i partenopei c’è Gilmour per Lobotka. Al 41′ Runjaic esaurisce le sostituzioni con Zarraga per Ekkelenkamp. Conte inserisce il nuovo acquisto Okafor, esce Neres. Al 43′ Thauvin cerca Lucca con un cross verso il secondo palo, provvidenziale chiusura di Di Lorenzo in corner. Nei 5 minuti di recupero il Napoli ci prova ma senza la necessaria lucidità e il risultato non cambia fino al triplice fischio finale.

Il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il pareggio della sua squadra contro l’Udinese. Queste le sue dichiarazioni: “Le difficoltà sono state quelle di n on riuscire a concretizzare le occasioni e far rientrare subito in partita l’Udinese. Per il resto ci sta che il 70′ cerchi di dare energia nuova e di aumentare alcune situazioni. Posso fare 5 sostituzioni e le ho fatte, non devo sempre aspettare la fine per farle. E’ un peccato perché secondo me meritavamo di più”.

Sulla pericolosità delle ripartenze dell’Udinese “Nel primo tempo abbiamo creato tanto. Il pallino del gioco lo abbiamo avuto noi e abbiamo tirato spesso in porta. Devi concretizzare. Ci sta il pareggio con l’Udinese perché ha ottimi giocatori, molto fisici e di cui sentiremo parlare presto. Inevitabile che quando pressi così puoi soffrire sulle palle lunghe con un giocatore bravo su queste situazioni come Lucca”

Occasione persa per allungare sull’Inter? “No, noi dobbiamo guardare a noi stessi. Un’occasione persa per fare punti per arrivare in Europa. Ci sta comunque di pareggiare con l’Udinese. Noi stiamo facendo qualcosa di straordinario, non dobbiamo confondere la realtà. I ragazzi stanno dando tutto e anche oggi erano stremati a fine. E’ qualcosa di incredibile fidatevi”.