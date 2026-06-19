Lutto nel calcio, morto Igor Protti, giocò anche nel Napoli

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Morto a 58 anni Igor Protti. A dare notizia del decesso dell’ex attaccante di Bari, Livorno e Lazio è stata la famiglia suo profilo Instagram. Un anno fa aveva scoperto di avere un cancro al colon: “Mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite”.

Negli ultimi mesi aveva fornito aggiornamenti sulle proprie condizioni durante le terapie.

Recentemente aveva accompagnato all’altare la figlia Noemi nella sua ultima apparizione pubblica.

L’ultimo messaggio di Igor Protti

“Con immenso dolore la famiglia comunica che Igor stanotte ci ha lasciati. Ha voluto lasciarvi questo saluto che come da sue volontà condividiamo”, si legge nel post che prosegue: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio”.

“Per chi volesse porgere l’ultimo saluto dalle 15 di oggi si troverà presso la stanza del commiato Frongillo al cimitero di Cecina, Via della Rimembranza”, scrivono ancora i familiari.

La carriera

Nato a Rimini il 24 settembre 1967, la sua prima esperienza di calciatore fu nella società sportiva Gladiatori di Rimini. Scoperto dalla Rimini Calcio, giocò nelle squadre giovanili e all’età di 16 anni esordì in serie CI. Nel 1985 passò al Livorno, in serie Cl, dove restò fino al 1988, giocando settantacinque partite e realizzando 12 reti. Nel 1988 è a Bergamo, alla Virescit, in serie Cl, con trentuno presenze e 10 reti. Nel 1989 salì in serie B, nel Messina, dove restò fino al 1992 giocando centocinque partite e realizzando 31 reti.

Dal 1992 al 1996 fu a Bari dove prima, in serie B, giocò cinquantuno partite realizzando 15 reti e poi, in serie A, giocando sessantuno partite e realizzando 31 reti. Nella stagione 1996/97 è ancora in serie A, nella Lazio, con ventisette presenze e 7 reti.

La stagione al Napoli

Nel 1997/98 passò in prestito a Napoli, in serie A, con ventisette presenze e 4 reti.

Fu una stagione particolarmente sfortunata sia per il Napoli, che concluse mestamente all’ultimo posto e retrocesse in B, sia per Protti, che fu tormentato da problemi fisici alla caviglia, giocava continuamente sotto infiltrazioni, ed alla fine, a retrocessione ormai acquisita, decise di operarsi. In quella stagione Protti giocò con la maglia n.10, quella che fu di Maradona.

Nella stagione 1998/99 giocò prima nella Lazio, con due presenze, poi nella Reggiana, in serie B, con ventiquattro presenze e 8 reti. Nel 1999 tornò nel Livorno. Quattro le presenze in coppa Uefa e numerose le partite in coppa Italia con 34 reti realizzate.