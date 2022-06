Lutto nello sport, morto Bubi Dennerlein, storico allenatore della Canottieri Napoli e della nazionale, aveva 89 anni.

E’ morto dmenica mattina a Roma – apprende l’ANSA – Bubi Dennerlein, per oltre vent’anni commissario tecnico della nazionale italiana di nuoto.

Dennerlein, che avrebbe compiuto novanta anni nel dicembre prossimo, fu il maestro di Novella Calligaris e di generazioni di nuotatori azzurri attraverso sette Olimpiadi affrontate da responsabile della squadra italiana.

Dennerlein era nato a Portici ed ha allenato la Canottieri Napoli.

Sentito cordoglio, a nome dell’Amministrazione comunale di Napoli, è stato espresso dall’assessore allo Sport Emanuela Ferrante per la scomparsa di Dennerlein, ex ct della nazionale ed ex campione d’Italia con la Canottieri Napoli nel nuoto e nella pallanuoto.

“L’intero mondo sportivo napoletano piange per la scomparsa di Bubi Dennerlein che oggi ci ha lasciato – ha detto l’assessore Ferrante – atleta straordinario e tra i più lungimiranti allenatori del nuoto azzurro. Insieme al fratello Fritz, del quale era stato anche allenatore, ha rappresentato la storia del nuoto e della pallanuoto napoletana e italiana, a partire dall’indimenticabile scudetto nella pallanuoto vinto con la Canottieri Napoli nel 1963. Insieme a lui il nuoto italiano e la nostra stessa città hanno raggiunto traguardi inimitabili, non lo dimenticheremo – ha concluso Ferrante – Alla famiglia va il cordoglio di tutta la città”. (ANSA).