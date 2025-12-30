Lutto nello sport, morto Davide Tizzano

- pubblicità -

Lutto nel mondo del canottaggio. E’ morto a 57 anni Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio (Fic) e due volte oro olimpico a Seul 1988 e Atlanta 1996.

Tizzano, che ha anche partecipato a due edizioni dell’America’s Cup con il Moro di Venezia nel 1992 e con Mascalzone Latino nel 2007, era malato da tempo.

“Con la sua straordinaria forza e tempra, che nel corso della sua carriera di atleta lo hanno portato a vincere due Olimpiadi, a partecipare a due edizioni della Coppa America (1992 e 2007) e a vincere numerose sfide dirigenziali e organizzative, il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio ha lottato sino all’ultimo contro una brutta malattia -si legge nel comunicato-. Tizzano era diventato Presidente federale il 24 novembre 2024 dopo aver ricoperto gli incarichi di Vicepresidente (2013-2016) e Consigliere (2017-2020), oltre a guidare il Comitato Regionale Campania (2001-2012). Dal 2021 era anche alla guida della Confederazione Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Dal 2014 al 1º ottobre 2024 Tizzano aveva diretto il centro di preparazione olimpica di Formia ‘Bruno Zauli’ del Coni. La sua luce non si spegnerà mai e guiderà per sempre i suoi figli Rosanna, Vittoria, Giuseppe Leone e sua moglie Roberta”.

“I funerali si terranno oggi, martedì 30 dicembre, alle 17, nella Basilica di Capodimonte a Napoli. Il Consiglio Federale, commosso, unitamente al Segretario Generale, a tutti i dipendenti federali, allo staff tecnico e a tutti i collaboratori, si stringe attorno alla famiglia del Presidente e amico Davide in questo momento di grandissima tristezza e piange la perdita di una figura straordinaria che tanto ha contribuito alla crescita del Canottaggio italiano e dello sport nazionale e internazionale”, conclude la Federcanottaggio.

“Sono sgomento, è una tragedia, perdiamo un grande campione e un dirigente di assoluto livello. E’ terribile morire così giovani a soli 57 anni” dice all’Adnkronos Giuseppe Abbagnale ricorda Davide Tizzano, presidente Fic e compagno di squadra nella nazionale di canottaggio per tanti anni.

“Sapevo che in passato aveva avuto dei problemi di salute abbastanza gravi ma speravo e credevo li avesse superati, invece questa notizia mi ha gelato, è stata un fulmine a cielo sereno per me -aggiunge Abbagnale-. E’ davvero il modo peggiore di chiudere il 2025. Abbiamo condiviso un lungo percorso insieme prima da atleti e poi nel consiglio federale della Fic per otto anni, io presidente e lui vice. Nell’ultima campagna elettorale ci siamo scontrati, ha vinto lui e da sportivi ci siamo stretti la mano e gli ho augurato di fare il meglio per il nostro amato sport”.

“Profondo dolore e grande tristezza per la prematura scomparsa di Davide Tizzano, con il quale ho collaborato sempre più intensamente in questi anni, non solo nel suo ruolo di presidente della Federazione Italiana Canottaggio, ma anche come presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo” dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. “Ciao Davide caro, hai lottato con dignità e tenacia contro il male, senza far mai mancare nulla al tuo impegno appassionato per lo sport. In questo momento di struggente smarrimento mi stringo in un forte abbraccio alla tua famiglia, alla comunità dello sport italiano, a partire dal canottaggio, e a quella dello sport mediterraneo”.

“Il mondo dello sport perde un grande campione, assoluto protagonista con le due splendide medaglie d’oro olimpiche vinte a Seul 1988 e Atlanta 1996, e un dirigente sportivo di primo livello” scrive in una nota il presidente del Coni Luciano Buonfiglio. “Alla sua famiglia e all’intero movimento del canottaggio italiano va il cordoglio più sincero mio e del Coni”.

“Il mondo perde un grande uomo di sport, io perdo anche un amico. Davide Tizzano è stato un campione vero: in acqua, dove ha scritto pagine indimenticabili dello sport italiano, e fuori, dove ha messo competenza, visione e passione al servizio delle istituzioni sportive” dice il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. ”Ho sempre apprezzato la sua intelligenza, la sua schiettezza e il suo modo concreto di affrontare le sfide”, aggiunge il ministro. “Alla sua famiglia, ai suoi affetti, alla Federazione Italiana Canottaggio e a tutta la comunità sportiva va il mio abbraccio più sincero. Ci mancherà molto, mi mancherà molto”.