Lutto nello sport, morto Nino Benvenuti

E’ morto Nino Benvenuti. Lo apprende l’Adnkronos da fonti sportive.La leggenda del pugilato italiano aveva 87 anni. Benvenuti fu medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma 1960 nella categoria dei pesi welter.

Da professionista, fu campione del mondo dei superwelter tra il 1965 e il 1966 e campione del mondo dei pesi medi tra il 1967 e il 1970.

Francesco Damiani, ex campione del mondo dei pesi massimi, ha voluto ricordare Benvenuti all’Adnkronos: “Quella di Benvenuti è una grave perdita, mi dispiace molto: lascia un grande vuoto nel pugilato“. “Lui era una grande persona, da bambino lo guardavo sempre e i primi ricordi che ho della boxe sono proprio gli incontri di Nino che vedevo con mio padre”, ha raccontato Damiani, “lui era un eroe degli anni ’60, l’idolo di una generazione. Ho avuto la fortuna di conoscerlo quando ho intrapreso la carriera da pugile, come nella Coppa del Mondo a Roma, quando lui era ospite della Federazione e io un dilettante: ci premiò e ci fece i complimenti, lo ricordo ancora adesso”.

“Eravamo tutti molto orgogliosi di Benvenuti – l’unico pugile italiano ad aver detenuto il titolo mondiale unanimemente riconosciuto di due categorie di peso, medi e superwelter – e lascia un grande vuoto. L’ho incontrato anche da allenatore, come nel torneo di Carnera a Udine a cui lui era sempre presente, ed è sempre stato bello stare in sua compagnia”, ha concluso l’argento olimpico di Los Angeles ’84.

Il Comitato 10 Febbraio ricorda Nino Benvenuti, campione europeo e del mondo di pugilato e Medaglia d’Oro alle Olimpiadi di Roma 1960.

Nato ad Isola d’Istria, la sua famiglia fu costretta con la violenza dai comunisti slavi a trasferirsi a Trieste.

“Nino Benvenuti è stato una leggenda dello sport italiano – dichiara il Presidente Nazionale del C10F, Silvano Olmi – ma noi vogliamo ricordarlo anche per il grande esempio di italianità.

La sua famiglia non si piegò alle vessazioni e alle minacce dei comunisti jugoslavi e preferì rimanere italiana. Nino Benvenuti ha saputo raccontare la tragedia dell’esodo dal confine orientale d’Italia in un libro e in una storia a fumetti.”