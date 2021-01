Luvo Barattoli Arzano, debutto casalingo contro Bari.

Secondo appuntamento con il campionato di pallavolo femminile di serie B1. Esordio casalingo per la Luvo Barattoli Arzano che affronta sabato 30 gennaio 2021 alle ore 16 la formazione della Domus Bari. La squadra allenata da Antonio Piscopo arriva a questo appuntamento reduce dal successo nella prima gara giocata ad Isernia e per l’occasione non potrà contare sul consueto apporto del pubblico di casa. Anche questa sfida infatti sarà disputata a porte chiuse in ottemperanza ai vari dpcm che si sono susseguiti nel corso di questo anno terrificante.

“Affrontiamo una delle migliori squadre del campionato –spiega coach Antonio Piscopo- sono reduci da un convincente successo e possono contare sull’apporto di una mano pesante come Mauriello, giocatrice di origini campane che conosciamo molto bene. Bari punta ai playoff ed è intenzionata a fare bella figura. Anche noi non siamo stati a guardare, abbiamo cercato di preparare questa partita nel migliore dei modi. Conosciamo tutte le insidie che ci sono in questa stagione e cerchiamo di andare avanti concentrati sugli impegni sportivi senza perdere di vista la questione sanitaria”.

Anche in questa giornata di campionato saranno soltanto due le partite che prenderanno regolarmente il via. Si gioca anche la sfida fra Cerignola ed Isernia mentre ancora un rinvio per la formazione dello Stabia che non potrà affrontare il derby con la Fiamma Torrese sempre per problemi legati alla pandemia. Le oplontine saranno le prossime rivali della Luvo Barattoli Arzano nel derby in calendario sabato 6 febbraio a Torre Annunziata.