Luvo Barattoli Arzano sconfitta da capolista Cerignola.

La Luvo Barattoli Arzano fa il possibile contro la capolista Cerignola che si impone sul neutro di Villaricca con il punteggio di 0-3. Il grande divario tecnico e di esperienza fra le due compagini in campo fa la differenza e premia una squadra costruita per fare risultato.

La Luvo Barattoli Arzano non ha potuto contare sull’apporto di Nives Palmese fermata dalla febbre e schiera Putignano che chiude in doppia cifra mettendo a segno dieci punti, molti dei quali avrebbero sicuramente meritato l’applauso se ci fosse stato pubblico.

Dimenticato in fretta il primo set, dal secondo la squadra di casa cerca di farsi valere rispondendo colpo su colpo alle giocate delle ospiti. In più occasioni il team di Breviglieri tenta di andare in fuga ma si trova di fronte ad una squadra determinata che nella fase calda riesce finalmente a passare in vantaggio con Aquino (22-21). L’alternanza continua di cambi palla impedisce ulteriori allunghi e sul più bello è sempre il Cerignola, con Morone, a mettere a segno il punto che vale il raddoppio.

Nel terzo set la squadra di Antonio Piscopo prova a ripetere il copione visto in precedenza. Dal 12-16 parte però l’allungo decisivo utile a continuare la marcia solitaria a punteggio pieno in testa al minigirone. Per le padrone di casa è il primo stop della stagione.

Fra sette giorni comincia il girone di ritorno. Gara casalinga contro Isernia per la Luvo Barattoli Arzano che questa volta scenderà in campo alle ore 16.

LUVO BARATTOLI ARZANO 0

ARES CERIGNOLA 3

(10-25; 23-25; 17-25)

Luvo Barattoli Arzano: Piscopo F. (L), De Siano 5, Piscopo V. (L), Passante 3, Aquino 6, Silvestro, Michelini 2, Postiglione 5, Panacea, Rinaldi, Putignano 10. Non entrate: Suero e Fusco. All. Piscopo

Cerignola: Ferrara 11, Montechiarini 5, Muzi 4, Neriotti 11, Martilotti 10, Pisano (L), Morone 11. Non entrate: Mansi, Binetti, Losciale. All. Breviglieri

Arbitri: Valeria Montauti e Luca De Lorenzo

Note. Durata set: 20’; 26’; 27’. Battute sbagliate: 6, Battute punto 5, Muri punto: 7.