Maradona, l’omaggio di Ferlaino e di Bruno Conti.

Corrado Ferlaino si è recato oggi al murales di Maradona nei Quartieri Spagnoli di Napoli per un omaggio. Ferlaino si è avvicinato al murales ormai circondato di candele, sciarpe azzurre e messaggi e ha lasciato a sua volta un lumino, mandando un bacio all’immagine di Diego.

Ferlaino non è riuscito a trattenere le lacrime pensando alla scomparsa del grande campione che lui riuscì nel 1984, da presidente del Napoli, a portare in azzurro strappandolo al Barcellona e dando il via agli anni delle vittorie del Napoli in Italia e in Europa. (ANSA).

Bruno Conti ha portato l’omaggio della Roma a Diego Armando Maradona a Napoli. L’ex campione, ora dirigente del settore giovanile del club giallorosso, ha fatto visita in via De Deo, nei Quartieri Spagnoli, dove c’è il grande murales di Maradona, divenuto uno degli ‘altari’ di questi giorni di lutto a Napoli.

Conti ha portato una composizione con al centro un dieci composto con i fiori bianchi. Conti è stato accolto con un applauso dai tanti napoletani che erano nella piazzetta e dopo aver deposto i fiori si è inginocchiato per una preghiera davanti al murales. (ANSA).