Maradona, notte di veglia davanti al San Paolo, in barba alle regole su coprifuoco e assembramenti.

Dopo la notizia della morte di Diego Armando Maradona, molte persone a Napoli (ma anche a Buenos Aires) si sono riunite in strada e soprattutto fuori dallo stadio San Paolo per ricordarlo. Napoli fu la città in cui Maradona trascorse i migliori anni della sua carriera: in sette anni portò l’unica squadra della città alle prime importanti vittorie della sua storia.

Centinaia di persone (qualcuno anche senza mascherina a dire il vero) si sono raccolte intorno allo stadio indossando la sua maglia numero 10, portando candele e fotografie.

In onore di Maradona le luci dello stadio sono rimaste accese tutta la notte e il comune della città ha fatto sapere di voler intitolare lo stadio all’ex calciatore.

La morte del Pibe de oro, autentico mito popolare dopo i 6 anni e mezzo leggendari, dal 1984 al marzo 1991, conditi da due storici scudetti, una coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa, ha infranto ogni tipo di zona rossa, coprifuoco e leggi anti-Covid.