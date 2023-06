Matesannio Marathon, domenica si parte. Tutti i dettagli

Brindisi inaugurale e Conferenza Stampa per la Matesannio Marathon lunedì 19 giugno, presso la sede del Parco Regionale del Matese a San Potito Sannitico (CE). Si pedalerà questa domenica, 25 giugno, con partenza prevista per le 8:30 da Telese Terme (BN) dove è in programma anche l’arrivo e le premiazioni. Numerose le novità di questa decima edizione, a partire dalla location di partenza e arrivo, al Gran Premio della Montagna, realizzato dall’artigiano gioiese Vincenzo Caiola e dedicato al Caporal Maggiore Capo del Team Ciclo Scotto Ischia Cassandra Mele, venuta a mancare a seguito di un tragico incidente in bici, a 37 anni, all’indomani della nona edizione della Matesannio Marathon, sua prima e ultima gara in cui aveva conquistato il quarto posto. Claudio Melillo, presidente dell’ASD Maratona del Matesannio ha reso noti i premi e le novità di questa edizione che ormai da dieci anni ha dimostra grande serietà nell’organizzazione.

Al primo uomo e alla prima donna assoluta va una bici da passeggio Bianchi modello Milano, ai secondi una bici da passeggio Legnano e ai terzi coppia ruote team 35 racing 600. Gli assoluti e i primi 3 classificati di ogni categoria saranno premiati con cesti di prodotti tipici locali. Le squadre numerose con più di dieci atleti giunti al traguardo saranno inoltre premiate con prosciutti come da regolamento. Per tutti gli scritti c’è un pacco gara composto dalla sacca zainetto con all’interno prodotti alimentari ed integratori e al termine un ricco e gustoso pasta party che prevede un antipasto, un primo, un secondo e un dolce.