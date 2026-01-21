Matesannio Marathon, via alle iscrizioni

- pubblicità -

Il 31 maggio 2026, Telese Terme (BN) tornerà a essere il cuore pulsante del ciclismo del Sud Italia con la 13ª edizione della Matesannio Marathon. L’evento quest’anno si presenta con una veste completamente rinnovata, pronto a ospitare centinaia di ciclisti per la sesta prova del prestigioso Circuito FantaGIRO 2026.

La prima grande novità di questa edizione è il lancio del nuovo sito internet. Interamente rinnovato nel design e nelle funzionalità, il portale www.matesannio.it è stato progettato per offrire un’esperienza fluida e immediata.

Qui potrete trovare ogni dettaglio tecnico, scaricare le tracce e, naturalmente, accedere alla piattaforma per le iscrizioni online in pochi clic (www.matesannio.it).

Che tu sia un atleta in cerca della performance o un appassionato che vuole godersi il panorama, la Matesannio ha il percorso adatto a te:

MEDIOFONDO (106,50 km – 2100 mt di dislivello complessivo): Il tracciato regina, tecnico e impegnativo, con un tempo massimo di 6 ore. La partecipazione è riservata ai tesserati che abbiano compiuto 19 anni. È la prova ideale per chi vuole scalare le classifiche del FantaGIRO.

CICLOTURISTICA (35,00 km – 600 mt di dislivello complessivo): La festa del ciclismo aperta a tutti (dai 15 anni in su). Con un tempo massimo di 4 ore, è possibile partecipare con qualsiasi tipo di bicicletta: strada, mountain bike o e-bike. La partenza per questa categoria sarà posizionata nell’ultima griglia per garantire la sicurezza di tutti.

Essere inseriti nel calendario ufficiale del FantaGIRO 2026 (come mostrato nella locandina ufficiale) conferma la Matesannio Marathon come una delle tappe più attese dell’anno. Un appuntamento che unisce l’agonismo della Campania alla bellezza paesaggistica del Parco del Matese.

Come partecipare

“Non perdete l’occasione di pedalare in uno scenario unico. Il Parco Nazionale del Matese e noi organizzatori anche quest’anni siamo pronti ad accogliervi nel migliore dei modi. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte, basterà seguire le indicazioni sul sito e, come da regolamento, ci saranno degli sconti per chi si iscrive nei prossimi giorni”. Queste le precisazioni del presidente dell’ASD Maratona del Matesannio Claudio Melillo.