Mediobanca Sport Camp torna a Nisida

- pubblicità -

Lo sport come leva di riscatto e inclusione sociale: con questo spirito prende il via la nona edizione del Gruppo Mediobanca Sport Camp, l’iniziativa che promuove il reinserimento dei giovani detenuti attraverso il gioco di squadra, la condivisione e il rispetto delle regole. Il Camp torna anche quest’anno all’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, a Napoli, dal 30 giugno al 4 luglio.

Il programma prevede cinque giornate di attività sportive guidate dall’ex campione della Nazionale italiana di rugby Diego Dominguez, affiancato dal suo team, che sarà anche quest’anno l’allenatore d’eccezione degli 80 giovani partecipanti. I ragazzi, tra i 14 e i 18 anni, si cimenteranno in rugby, calcio, basket e altre discipline, affiancati da un gruppo di volontari del Gruppo Mediobanca.

Durante il Camp, atleti e volontari incontreranno i giovani detenuti per condividere esperienze e trasmettere, attraverso lo sport, valori fondamentali come il rispetto, la disciplina e la fiducia in sé stessi, contribuendo così a creare un ambiente di crescita e nuove prospettive.

I risultati positivi delle precedenti edizioni dell’iniziativa, negli istituti penitenziari per minori di Napoli e di Milano, hanno spinto Mediobanca a rinnovare l’esperienza, rafforzando l’impegno nel promuovere tra i giovani detenuti fiducia, collaborazione e senso di appartenenza.

“Ogni edizione del Camp ci ricorda quanto lo sport possa essere un ponte tra mondi diversi – ha dichiarato Giovanna Giusti del Giardino, Group Chief Sustainability Officer di Mediobanca. A Nisida abbiamo trovato entusiasmo, voglia di mettersi in gioco e un’energia contagiosa. È un privilegio per noi poter contribuire nella costruzione di nuove prospettive per questi ragazzi ”.