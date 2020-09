Mertens ed Insigne in gol, il Napoli vince a Parma la prima di campionato.

Il Napoli batte il Parma 2-0 al Tardini, con gol di Mertens e Insigne. Nell’occasione allo stadio sono tornati i tifosi: erano in mille sugli spalti.

Le reti sono state segnate dal fantasista belga al 63′ e dall’azzurro al 77′. La seconda frazione è stata praticamente dominata dagli uomini di Gattuso: i gol sono arrivati dopo l’ingresso in campo del neo acquisto Osimhen.

Buona anche la prova del messicano Lozano partito titolare. Da registrare, tra le occasioni principali, anche un palo di Insigne al 23′. Per il Napoli si tratta di un ottimo esordio. (ANSA).

“Oshimen in questo momento ha una marcia in piu’: e’ un ragazzo serio che non dimentica da dove viene, ha perso i genitori da bambino, e’ un giovane con testa da quarantenne. Ma da questo Napoli voglio anche equilibrio e protezione difensiva”.

Rino Gattuso, dopo la vittoria a Parma, elogia il nuovo acquisto entrato a partita in corso quando il risultato era fermo sullo 0-0 “Il Napoli deve tornare a classificarsi tra le prime quattro – ha aggiunto Gattuso a Dazn – e per farlo deve correggere alcuni errori. Oramai da anni questa squadra gioca un bel calcio ma spesso riapre partite chiuse. Da giocatore pensavo a correre, correre, correre, ora che alleno ammiro la qualita’: ma nel calcio bisogna sempre correre, aiutare il compagno, non mollare mai la concentrazione”. (ANSA).