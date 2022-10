Mondiali 2022, le 5 Nazionali favorite per la vittoria

Il conto alla rovescia per i Mondiali di calcio 2022 è iniziato. Mancherà l’Italia ma la competizione iridata è sempre molto attesa sia da tifosi che semplici appassionati. Tutti i campionati nazionali si fermeranno il prossimo mese, in previsione dell’incontro inaugurale della competizione il 20 novembre tra Qatar ed Ecuador.

Sono 32 le squadre partecipanti e tra queste, 5 sono le favorite pubblicate sui migliori siti scommesse mondiali affidabili: Brasile, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna. Scopriamo maggiori informazioni su ciascuna delle candidate alla vittoria secondo i principali Bookmakers.

Brasile, favorito numero uno

Il favorito numero uno per il successo in Qatar è il Brasile guidato in panchina dal tecnico Tite. La nazionale verdeoro ha convinto anche i più scettici per come ha dominato il gruppo di qualificazione sudamericano, senza mai perdere una partita. Le ultime uscite del Brasile nelle amichevoli hanno confermato la qualità della rosa: 3-0 al Ghana, 5-1 alla Tunisia. Il debutto della Seleçao in Qatar è previsto il 24 novembre contro la Serbia. I cinque volte campioni del mondo possono contare su diverse stelle in formazione, fra cui spiccano Neymar, Vinicio Junior, Allisson, Raphinha, Casemiro.

Francia, campione in carica

La Francia campione del mondo in carica è considerata dai Book la seconda favorita per la vittoria in Qatar. D’altronde la qualità della rosa non si discute, con giocatori del calibro di Mbappé, Benzema, Theo Hernandez, Pogba, Maignan, Varane, Griezmann. Vincitrice di due titoli mondiali e della Nations League 2021, è guidata in panchina da Didier Deschamps. Il debutto in Qatar è fissato per il 22 novembre contro l’Australia. Nelle più recenti due uscite in Nations League, un successo contro l’Austria e una sconfitta in Danimarca. Tra i più seri candidati al successo mondiale.

Argentina, ultima occasione per Messi

Sarà forse l’ultima occasione per Leo Messi di vincere il Mondiale con la sua Nazionale, l’unico trofeo che manca al fuoriclasse argentino. Naturalmente l’Albiceleste non è solo il suo capitano ma diverse le stelle in rosa: Di Maria, Dybala, Lautaro Martinez, De Paul. Nelle ultime tre amichevoli altrettante vittorie, con undici reti all’attivo e zero subite, confermandosi tra le big più in forma. Due volte campione del mondo (1978, 1986), il debutto in Qatar per la squadra guidata da Scaloni è previsto per il prossimo 22 novembre contro l’Arabia Saudita.

Inghilterra, in cerca di riscatto

Dopo la finale persa a Euro 2020 contro l’Italia, per di più a Wembley, l’Inghilterra di Southgate ambisce alla conquista del titolo iridato. Gli inglesi sono inseriti dai Bookmakers nel gruppetto di formazioni favorite in Qatar. La Nazionale dei Tre Leoni ha vinto soltanto una volta il titolo mondiale, nel lontano 1966. Negli ultimi due match di Nations League, gli inglesi hanno perso in Italia e pareggiato contro la Germania. Si presentano alla competizione iridata con una rosa di spessore e giocatori del livello di Kane, Tomori, Maguire, Bellingham, Foden, Sterling. Nella partita d’esordio in Qatar, l’Inghilterra se la vedrà con l’Iran.

Spagna, prima outsider

La Spagna di Luis Enrique è considerata dai principali Bookmakers, la prima outsider per la conquista del titolo iridato. Vincitrice di un titolo mondiale (2010), la “Roja” ha ben impressionato gli addetti ai lavori nell’ultimo periodo, soprattutto per la qualità espressa dai suoi talenti emergenti, fra cui Pedri e Gavi. A questi si aggiungono Carvajal, Asensio, Jordi Alba, Sergio Busquets, per un mix ben assortito. Negli ultimi due match di Nations League, una sconfitta contro la Svizzera e un’importante vittoria in Portogallo. Il debutto in Qatar il 23 novembre contro la Costa Rica.