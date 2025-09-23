Napoli 4 su 4 ma che sofferenza

- pubblicità -

I campioni d’Italia del Napoli superano 3-2 il Pisa al Maradona oggi lunedì 22 settembre.

Gli azzurri si portano al comando della Serie A a punteggio pieno dopo 4 giornate con 12 punti, due in più della Juventus e tre in più di Milan e Roma.

A decidere il match le reti di Gilmour al 39′, Spinazzola al 73′ e Lucca all’82’. Di Nzola su rigore al 60′ e Lorran al 90′ i gol dei nerazzurri.

Terzo ko consecutivo per i toscani, fermi al 19° posto insieme al Lecce con un solo punto.

Arriva la prima mini fuga ma quanta sofferenza. La Champions toglie energie e punti ma il Napoli oggi non era nella giornata giusta e i gol sono arrivati dalle seconde linee che hanno dato un apporto importante. Un primo tempo moscio. Bruttino e con tanti episodi. Episodi che potrebbero cambiare il corso di una gara che appare non facile. Il Napoli ci prova con Politano tanto ma è il Pisa che rischia di far male. Gli azzurri rischiano anche il penalty per fortuna l’arbitro vede il fallo di mano del giocatore del Pisa. Il Napoli trova il gol con Elmas ma c’è una spalla di Hojlund che aveva tirato sul portiere e il macedone tutto solo aveva battuto in rete. Tutto da rifare e il vantaggio arriva nel finale con Spinazzola che crea e Gilmour che si inventa un bel gol.

Il secondo tempo è ricco di emozioni. Il Napoli giochicchia e il Pisa trova un rigore molto generoso. Dal dischetto segna Nzola. Il Napoli si arrabbia e inizia a spingere. Il Pisa si salva su almeno due giocate in area poi ci pensa Spinazzola, migliore in campo, che si infila e trova il gol del vantaggio. Il Napoli non lascia spazio e Lucca appena entrato, servito al bacio da McTominay, che con una gran girata insacca. Il Napoli ricomincia a giochicchiare e Di Lorenzo regala palla al Pisa che trova il gol con Lorran. Ancora disasattenzioni ancora errori. Il finale è liberazione, il finale è felicità per una vittoria sofferta ma fondamentale per la mini fuga.

Ecco le dichiarazioni di Antonio Conte ai microfoni di Sky: “Non è mai facile vincere. Abbiamo giocato contro una squadra fisica: ha corsa e accelerazione, oltre ad un’intensità che la inserisce tra le prime per questi dati. Quando hai avversari che reggono i contrasti, diventa un problema. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a fare le diagonali con i centrocampisti: siamo però contenti di aver fatto quattro vittorie, ci sono sei-sette squadre di ottimo livello”.

L’ingresso di Lucca è stato decisivo.

“Ho abbracciato Lucca perché sta lavorando tanto ed è entrato bene in campo. Quando dico calma e predico prudenza, lo dico per questo: noi, a differenza di altri, non abbiamo una rosa rodata per fare una stagione con i diversi impegni come la Champions, la Coppa Italia e la Supercoppa. I giocatori arrivano da realtà diverse e si trovano lo scudetto sulla maglia: giochi con aspettative importanti. Noi, a differenza della altre, dobbiamo lavorare sul campo per far crescere e salire di livello, ma a volte non hai tempo e l’esperienza si fa con calma. Quando sento parlare di grande mercato, ecco, questa è un’altra cosa”.

Il ritorno in Europa può essere un ostacolo?

“Sicuramente, giocando si fa esperienza e si può allenare. Per noi, questa stagione sarà la più complessa: nella rosa ci sono 9 calciatori, stai mettendo mezza squadra con giocatori arrivati da altre realtà. Bisogna avere pazienza, accettare l’errore perché la maglia pesa. Rispetto a squadre che fanno Europa sistematicamente, noi non siamo rodati. Questo porta stress fisico e mentale”.

C’è il rimpianto per Manchester?

“Bisogna essere bravi nella pressione alta e quando la squadra ti fa giocare basso. Prima dell’espulsione di Di Lorenzo, si era visto il piano gara. Dopo 18′ è inevitabile, devi sperare di difenderti e portare a casa la pagnotta. Comunque un po’ tutti stanno iniziando a capire che ci sono diverse fasi della partita: tutti ti vengono a prendere alti, lo stesso City non ha più la pressione di prima. Anche un allenatore come Guardiola, ieri, voleva portare a casa il risultato”.