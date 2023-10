Napoli al primo posto nella classifica del 2023 fino a settembre: 60 punti in 29 gare

Questo è molto di più che un campionato elettrizzante per il Napoli perché è successo di tutto in campo e fuori, prima l’ottima partenza contro Frosinone e Sassuolo, poi il duro stop contro la Lazio e due pareggi contro Genoa e Bologna, fino al pandemonio mediatico che ha interessato Osimhen.

Il rigore sbagliato contro gli Emiliani ha messo in evidenza lo stato di tensione non solo del calciatore ma anche del club, arrivati quasi al divorzio, prima del poker Azzurro all’Udinese, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo soprattutto ai tifosi partenopei e ai fantallenatori che hanno acquistato il talento nigeriano al Fantacalcio.

Il Napoli riprende quota nei pronostici Serie A e si insinua dietro Juventus, Milan e Inter per la vittoria dello Scudetto, tra le quattro favorite assolute: Azzurri vincenti campionato 2023 – 2024 quotati a 6.

Quanti punti ha guadagnato il Napoli nel 2023?

A vedere il poker contro l’Udinese si potrebbe quasi pensare che il putiferio tra social media dei Partenopei, Osimhen e il suo agente, e la società, sia stata una tattica arguta per allentare la pressione che la squadra stava subendo per via dei tre risultati negativi, fatto sta che al di là di queste gare sfavorevoli, il Napoli resta ancora al primo posto nella classifica del 2023 che alla sesta giornata di campionato conta 29 gare totali.

Fino a settembre i Partenopei hanno messo in cassaforte 60 punti ottenuti con 18 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, curioso come la sconfitta del Biscione contro il Sassuolo abbia impedito ai Nerazzurri di raggiungere i Campani, infatti, i vice campioni d’Europa sono fermi a 57 punti.

Al terzo posto della classifica totale del 2023 di Serie A fino a settembre ci sono i Diavoli con 52 punti, seguono Lazio a 51, Atalanta a 49 e Fiorentina a 47 punti. Fino alla sesta giornata di campionato il Napoli ha segnato 52 gol e ne ha subìti 22.

I calciatori più in forma della stagione di Serie A 2023 – 2024

Osimhen dopo il rigore sbagliato si è ripreso la scena con 4 reti e 1 assist nei primi 540 minuti di gioco, anche Pinamonti, Vlahovic, Chiesa, Berardi e Giroud sono a quota 4 reti segnate in questa primissima parte di campionato.

Lautaro Martinez domina la classifica marcatori con 5 reti e 1 assist, mentre il portiere che ha subìto meno gol è Sommer: 3 in 6 gare.

Sono tantissimi i giocatori che stanno regalando spettacolo e tante gioie sia ai tifosi che ai fantacalcisti più incalliti, Bonaventura ha segnato 3 gol e 2 assist con la Viola nelle prime 6 giornate, Thuram dell’Inter è a quota 2 gol e 3 assist, Belotti della Roma 2 reti e 2 assist a pari merito con Dumfries dell’Inter. Ottime prestazioni anche per Dimarco con 1 gol e 3 assist nei primi 540 minuti di gioco.

La sconfitta dell’Inter contro il Sassuolo ha riaperto il campionato e si fanno sempre più avanti Milan e Juve, ma il Napoli resta ancora la migliore squadra del 2023 fino al mese di settembre e gli obiettivi sono sempre gli stessi: Scudetto e Champions League.